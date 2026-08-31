Gobierno proyecta eliminar los semáforos de SD hacia el Cibao

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano proyecta eliminar los semáforos en la salida de Santo Domingo hacia la región Norte mediante la construcción de tres nuevos pasos a desnivel en la autopista Duarte, como parte de un plan para descongestionar los principales accesos de la capital.

El anuncio fue realizado este lunes durante la segunda edición de LA Agenda Semanal, en un conversatorio entre el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

Estrella explicó que de los tres elevados contemplados, uno ya fue adjudicado, otro está en proceso de adjudicación y el tercero fue llevado a licitación mediante el Fideicomiso RD Vial.

ABINADER DESTACA LAS OBRAS

Al explicar el alcance del proyecto, el presidente Abinader destacó que las obras permitirán que los conductores que se dirijan desde Santo Domingo hacia el Cibao puedan desplazarse sin las interrupciones provocadas actualmente por los semáforos.

El ministro de Obras Públicas señaló además que, una vez concluidas otras obras viales proyectadas, el objetivo es facilitar un desplazamiento continuo por las principales carreteras del país.

El plan forma parte de una estrategia más amplia de intervención de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo, que incluye trabajos en la Plaza de la Bandera, Isabel Aguiar, la avenida Ecológica y otros puntos de alta congestión.

MAS OBRAS VIALES

Durante el encuentro, Estrella informó que actualmente el Ministerio de Obras Públicas mantiene 957 kilómetros de carreteras en construcción y prevé entregar otros 141 kilómetros durante los próximos tres meses.

También se ejecutan o proyectan circunvalaciones en Navarrete, Los Alcarrizos, Moca, San Francisco de Macorís y La Otra Banda, con el propósito de mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular.

Asimismo, el Gobierno contempla sustituir el actual puente flotante sobre el río Ozama por un puente basculante, además de intervenir decenas de puentes en diferentes puntos del territorio nacional.

Las autoridades esperan que el conjunto de estas obras contribuya a agilizar el tránsito, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conexión entre Santo Domingo y las distintas regiones del país.

of-am