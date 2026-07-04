Gobierno inicia la construcción de un multiuso deportivo en LR

LA ROMANA.– El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, encabezó este jueves el acto de inicio de la construcción de un moderno techado multiuso en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana, como parte del programa nacional de infraestructura deportiva que impulsa el Gobierno.

La obra, cuya inversión asciende a casi RD$32 millones, forma parte de la iniciativa del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), respaldada por el presidente Luis Abinader, para dotar de instalaciones deportivas a los municipios que aún carecen de este tipo de espacios.

IMPULSO AL DEPORTE

Durante el acto, Cruz destacó que el proyecto reafirma el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del deporte y el desarrollo integral de la juventud.

«El deporte es una herramienta de transformación social. Villa Hermosa será testigo de una obra que traerá esperanza y oportunidades para sus jóvenes», expresó el funcionario, al tiempo que aseguró que la meta es que cada municipio del país cuente con al menos un multiuso.

MODERNA INFRAESTRUCTURA

El nuevo complejo será construido sobre un área de aproximadamente 1,200 metros cuadrados. Los trabajos incluyen la nivelación del terreno, construcción de gradas, aceras, cierre perimetral, áreas exteriores y un techado con estructura metálica.

Asimismo, contará con piso de hormigón, oficinas climatizadas, baños mixtos, vestidores, área de servicios y sanitarios para el público.

EQUIPAMIENTO DE ALTO NIVEL

La instalación estará equipada con dos soportes para tableros profesionales tipo FIBA, pizarra digital, reloj de 24 segundos, sistema para voleibol y una pantalla electrónica, lo que permitirá la celebración de competencias nacionales e internacionales en diversas disciplinas.

En la actividad participaron el alcalde de Villa Hermosa, Eduardo Familia «Kikilo»; el alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier; la gobernadora provincial, Ivelisse Mercedes Méndez; legisladores y autoridades municipales, junto a dirigentes deportivos de la provincia.