Gobierno gastará más de $13 millones en actos del 30 de mayo

Todos debemos recordar a los héroes que ajusticiaron al tirano: Pedro Livio Cedeño, Amado García, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Luis Ml Cáceres, Modesto Díaz, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barreras. Y que estos dos últimos terminaron arrodillados al servicio de los títeres del dictador.

Cada 30 de Mayo la Comisión Permanente de Efemérides Patria conmemora el ajusticiamiento de Rafael L. Trujillo y rinde tributo a los héroes de esta gesta haciendo charlas, reconocimientos a personas, y ventas de libros alusiva a dicho acontecimiento.

Por otro lado, la Fundación 30 de Mayo también festeja el hecho en el Monumento a los Héroes del 30 de Mayo donde fue abatido el gobernante en la prolongación de la George Washington, frente a Metaldom, con presentaciones artísticas, discursos y cierre con el Himno Nacional

Pero si hay una institución que rememora esa fecha todo el tiempo es el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que tiene un centro de registro de víctimas, torturados, y desaparecidos de la dictadura de Trujillo y de los 12 años de la dictadura de Balaguer.

Si tenemos a tres ONG que han seguido de cerca esta fecha histórica, por qué el Ministerio Administrativo de la Presidencisa (Mapre) en vez de pedir su colaboración prefiere pagar a una empresa recién creada de un sociólogo y una periodista de farándula para hacer esta exposición artística del 30 de Mayo?

La celebración del 30 de Mayo de 1961 es un sentimiento de alegría que debe ser compartido entre el gobierno y el pueblo. Es la primera vez que se sepa que una institución paga para educar y festejar esta importante fecha en que nos liberamos de la oprobiosa dictadura.

Desde hace tiempo estamos viendo gratis los documentales que nos enseñan el culto a la personalidad del jefe, las torturas de la cárcel la 40 y la silla eléctrica, los asesinatos del régimen, la muerte de las hermanas Mirabal y la decapitación de este tirano criminal.

Hemos visto sin costo alguno galerías de fotos y otros documentales sobre el valiente teniente Amado García Guerrero, del último día de Trujillo, de los asesinatos y vejaciones de los héroes del 30 de Mayo y de la fortuna que se llevaron robadas al exilio Ramfis y Angelita Trujillo.

Pero, pese a la pandemia el Director Administrativo del MAPRE por orden superior solicitó la realización de un programa de obras técnico artística conmemorativa del sexagésimo aniversario del ajusticiamiento de Trujillo titulado 1961 el año de la libertad.

Este programa de obras, incluye obras de teatro popular, producción audiovisual, exposiciones fotográficas presenciales y virtuales y material histórico alegatorio a la caída del régimen. Se hará el 31 de mayo y será conducido por Patricia Solano y Juan Miguel Pérez.

El Mapre se comprometió a pagarle mediante contratos a la empresa Mil Cumbres propiedad del sociólogo Juan Miguel Pérez, la suma de Gobierno Esta empresa tiene 6 meses de formada y ya ganó este contrato millonario de excepción sin tener que competir con otras empresas.

Si se buscaba hacer una exposición de alto contenido histórico, por qué no contrataron a estas tres ONG? La respuesta es que no lo hicieron porque lo que se busca no es educar al pueblo sino usar esa fecha para hacer negocios y repartir dádivas y prebendas clientelares a sus amigos.

Mantengámonos alerta: El Mapre pagó por adelantado $4,792,000 a la Empresa Arteluz y Actividades Caomas