Frente Amplio exige rebaja de precios y denuncia abusos PN

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GUARICANO, Santo Domingo Norte.– El Frente Amplio realizó este fin de semana su séptima caminata de protesta en el sector Guaricano, donde reclamó al Gobierno central y a las autoridades municipales una reducción significativa en los precios de los productos de primera necesidad y los medicamentos, así como el cese inmediato de los abusos policiales en el país.

Durante la actividad, la organización política también llamó la atención sobre las principales problemáticas que afectan a Santo Domingo Norte, entre ellas las deficiencias en la recogida de desechos sólidos, las dificultades de acceso a servicios de salud, el aumento de la inseguridad ciudadana y el deterioro de la infraestructura vial.

Según explicó el partido, un diagnóstico social realizado recientemente en el municipio evidenció un preocupante deterioro de los servicios esenciales, situación que, a su juicio, requiere una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.

La movilización contó con la participación de la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, junto a otros dirigentes nacionales, militantes y representantes comunitarios de sectores como Jacagua, Ponce, Sabana Perdida y Villa Mella.

Durante la jornada, la dirigente Fidelia Rincón, vocera de la organización, sostuvo que el alto costo de la vida está afectando severamente a miles de familias dominicanas y reduciendo su capacidad de acceso a bienes y servicios básicos.

Rincón destacó que esta constituye la séptima caminata organizada por el Frente Amplio en distintas localidades del país y aseguró que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades respondan a las demandas relacionadas con la reducción de los precios de alimentos, medicamentos y combustibles, así como con el respeto a los derechos ciudadanos y el fin de los presuntos atropellos policiales.

La organización reiteró que mantendrá su programa de movilizaciones como mecanismo de presión para impulsar soluciones a las problemáticas sociales y económicas que afectan a diversos sectores de la población.

of-am