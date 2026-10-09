FP propone plan para rescatar a adolescentes del trabajo sexual

SANTO DOMINGO.– La secretaria de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP), Yadira Peña, llamó al Gobierno a intervenir de manera urgente para proteger a las menores de edad involucradas en el trabajo sexual, conocidas popularmente como “Truchitas”, en Capotillo y otros sectores vulnerables.

Peña también lamentó el caso reciente de dos adolescentes abusadas sexualmente, una de las cuales murió en el río Yaque del Norte, y advirtió sobre la vulnerabilidad de esta población ante la violencia, las drogas y la falta de acompañamiento.

Sobre las denominadas “Truchitas de la 42”, sostuvo que muchas jóvenes quedan expuestas a la drogadicción por falta de orientación y cuestionó la ausencia de programas efectivos de prevención en el sistema educativo.

“No entiendo por qué, con tantos recursos disponibles en el Ministerio de Educación, no son capaces de orientar a las estudiantes de precarios recursos con educación sexual integral y prevención de embarazo”, afirmó.

Como respuesta, Peña anunció la creación de la Fuerza Solidaria de Orientación para las Jóvenes (FSDOPJ), que busca establecer grupos comunitarios de acompañamiento en barrios vulnerables del país.

La dirigente planteó integrar en esta iniciativa al Gobierno, organizaciones de la sociedad civil, las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y la militancia de la FP.

Peña llamó a establecer un frente común para prevenir la explotación sexual y ofrecer alternativas de protección y orientación a las adolescentes en situación de riesgo.