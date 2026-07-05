FP mantiene abierto centro de acopio damnificados Venezuela

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SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo reiteró este sábado su llamado a la población a respaldar el Centro de Acopio y Recepción de Ayuda en Apoyo al Pueblo Venezolano, habilitado para canalizar asistencia a las personas afectadas por los terremotos ocurridos en el norte de Venezuela.

La titular de la secretaría, Yadira Peña, explicó que la iniciativa fue puesta en marcha por instrucciones del presidente de la organización, el expresidente Leonel Fernández, como parte del compromiso humanitario del partido con los pueblos que enfrentan situaciones de emergencia.

Peña exhortó a ciudadanos, empresas e instituciones a sumarse a la jornada solidaria mediante la donación de artículos esenciales destinados a las familias que perdieron sus hogares o resultaron afectadas por el desastre.

DONACIONES PRIORITARIAS

El centro de acopio funciona en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, ubicada en la avenida Simón Bolívar, esquina Doctor Báez, en el sector Gazcue, donde se reciben medicamentos, alimentos no perecederos, pañales para adultos, fórmulas infantiles, leche en polvo, compotas para bebés, artículos de higiene personal, crema dental, toallas sanitarias y material gastable de uso médico. La dirigente recomendó que las compotas sean entregadas en envases que no sean de vidrio para facilitar su transporte y distribución.

RESPALDO DE LA DIRIGENCIA

La dirigente destacó el respaldo brindado por la dirección de la Fuerza del Pueblo a esta iniciativa y valoró el trabajo de la Comisión de Vicesecretarios de Solidaridad Ciudadana, coordinada por Gerson Díaz e integrada por Sobeida Acosta, Eddy Soto y Reyes Darnelys Eugenia.

Asimismo, informó que la campaña también cuenta con un centro de acopio en la ciudad de Nueva York, coordinado por la dirección de la organización política en esa demarcación.

Peña agradeció las donaciones recibidas durante los primeros días de la jornada e invitó a la población a continuar colaborando, al considerar que cada aporte representa un alivio para las familias venezolanas afectadas por la tragedia.

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