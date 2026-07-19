FP en las elecciones municipales de SDE (OPINION)

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El Partido Fuerza del Pueblo (FP) se apresta a participar en las próximas elecciones municipales quese habrán de efectuar el 20 de febrero de 2028. Con ese objetivo político, en el municipio Santo Domingo Este (SDE) dos de sus dirigentes han manifestado la decisión de obtener la candidatura a la alcaldía de SDE para el 2028.

El diputado Carlos Gil, desde hace meses, está recorriendo diferentes sectores de SDE promoviendo sus aspiraciones a la alcaldía de SDE por la FP. Mientras que, el pasado 17 de julio, el diputado Rafael Castillo, vocero del Bloque de Diputados de la FP, manifestó sus determinación de ser el candidato de la FP a dicha alcaldía, en un entusiasta acto que contó con la mayoría de los miembros de la Dirección Central y de los presidentes de Direcciones Medias de las tres circunscripciones del municipio.

También participaron el presidente de la FP en la provincia Santo Domingo, Rubén Maldonado, el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales, Ignacio Dittren, los presidentes de la FP en las tres circunscripciones, Luis Hernández, Alexandra Peña y Adalgisa Pujols, que estuvieron acompañados de otros cinco miembros de la Dirección Política de la FP.

Quince diputados de la FP, las dos regidoras de la FP en SDE, varios e importantes empresarios del municipio acompañaron al diputado Rafael Castillo, a quien felicitaron por su determinación de gestionar la candidatura a la alcaldía de SDE.

En las anteriores elecciones municipales en SDE, la FP quedó en lejanas posiciones: en el 2020, obtuvo 3.19 % de la votación para el cuarto lugar. En el 2024 llegó al tercer lugar con un 4.87 %; pero en los niveles congresuales y presidenciales la FP obtuvo el honroso segundo lugar con cerca del 30 % de la votación en SDE.

El equipo que coordina el “Proyecto Rafael Castillo alcalde SDE” realizó una objetiva evaluación, crítica y autocrítica de las causas de estos negativos resultados de la FP en SDE, con el propósito de extraer las enseñanzas para diseñar las estrategias socio-políticas e identificar las actividades proselitistas a realizar durante la precampaña electoral.

Dicho equipo tomó en consideración el indiscutible crecimiento cuantitativo y cualitativo de la FP en SDE y su creciente simpatía a nivel nacional. Basados en esas referencias y otros factores socio-políticos, expresan perspectivas positivas para conquistar la candidatura en la FP y la victoria en las elecciones de febrero de 2028. Los principales factores son:

Factores que favorecen la candidatura del diputado Castillo:

1. La fortaleza, coherencia y unidad políticas que tiene la estructura del partido FP en las tres circunscripciones de SDE.

2. La correcta dirección política del expresidente Leonel Fernández, principal líder de la FP y de la oposición política.

3. La caída libre en que se encuentra el PRM a nivel nacional por la decepción del pueblo como consecuencia de la frustrante gestión gubernamental: Aumentos de la inflación, de la inseguridad ciudadana, del deterioro en los principales servicios públicos, las debilidades en la educación y la salud, el exorbitante aumento de la deuda externa y los bolsones de actos de corrupción e impunidad.

El pueblo percibe que, en lugar del cambio y bienestar que prometieron los candidatos del PRM, el país está retrocediendo como una “guagua que va en reversa” a gran velocidad.

4. La gestión municipal del PRM en SDE no ha “dado pie con bola”. Sus dos gestiones, tanto la anterior como la actual, han sido verdaderos fiascos por sus comprobadas malas prácticas municipales y pésimos resultados.

5. las gestiones perremeistas en SDE han sido incapaces para resolver los problemas que afectan la calidad de vida de los munícipes, razón por la cual, la actual gestión empezó a bajar vertiginosamente en la simpatía de la ciudadanía, aunque están despilfarrando millones y millones de pesos en marketing político, promoviendo imágenes personales.

6. Por otro lado, en la oposición política en SDE no se vislumbran candidatos de otros partidos en condiciones de competir; por lo cual, el creciente descontento contra la mala gestión perremeista se volcará hacia la candidatura que ofertará la FP.

En ese escenario político-electoral surge Rafael Castillo como apropiada opción: Castillo es un ciudadano potable, capacitado, con amplia y positiva experiencia de Estado, trabajador incansable, empático, sin máculas, solidario, con sensibilidad social y triunfador que cuenta con el suficiente apoyo para representar a la FP en SDE porque también proyecta una “nueva mirada” para llevar progreso, seguridad y bienestar a los pobladores de SDE.

El diputado Castillo, “con su nueva mirada”, se perfila como la principal opción de la oposición para ganar la alcaldía en SDE. Para esos fines, empezará a comunicar los pilares que sustentarán su programa de gestión municipal, gracias a lo cual conquistará las simpatías de la franja electoral de la oposición política en SDE, lo cual vaticina un contunde triunfo para bien administrar la alcaldía de SDE, en el cuatrienio 2028-2032.

jlopezb18@gmail.com.

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