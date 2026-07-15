FP asegura Gobierno PRM es el que más ha endeudado a la RD

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SANTO DOMINGO.- El Partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró este miércoles que las estadísticas oficiales de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) sitúan al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como el que más ha incrementado el endeudamiento del Estado dominicano desde 2004.

En un documento de prensa enviado a ALMOMENTO.NET firmado por su secretario de Asuntos Económicos, Haivanjoe Ng Cortiñas, la FP explica que este criterio se basa en la comparación entre el saldo de la deuda recibido y el saldo vigente durante cada gestión presidencial.

Señala que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el actual gobierno recibió una deuda de US$39,178 millones en agosto de 2020 y a mayo de 2026, asciende a US$67,995 millones, para un incremento de US$28,817 millones. En ese período, la relación deuda/PIB pasó de 47.8 % a 48.3 %.

Resalta que al comparar estas cifras con las de administraciones anteriores, se observa que durante las gestiones de Leonel Fernández el incremento fue de US$12,875 millones, al elevarse de US$6,585 millones a US$19,463 millones entre 2004 y 2012.

Y durante los gobiernos de Danilo Medina aumentó en US$19,715 millones, al pasar de US$19,463 millones a US$39,178 millones entre 2012 y 2020.

MAYOR AUMENTO ABSOLUTO EN 22 AÑOS

Asegura que el actual gobierno registra el mayor aumento absoluto de la deuda pública en los últimos 22 años y que la evolución de la relación deuda/PIB muestra diferencias entre las administraciones, ya que durante el período de Danilo Medina aumentó 15.7 puntos porcentuales, mientras que en la actual gestión el incremento ha sido de 0.5 puntos.

Ng Cortiñas afirma que el crecimiento de la deuda implica mayores compromisos por concepto de intereses y amortizaciones, lo que reduce el margen fiscal del Estado para financiar áreas como educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, vivienda, agua potable y programas sociales.

A su juicio, el debate sobre las finanzas públicas debe sustentarse en datos oficiales, por lo que es importante analizar las implicaciones económicas del incremento del endeudamiento para la sostenibilidad fiscal del país.

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