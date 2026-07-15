Acusa Gobierno difundir datos falsos sobre la deuda pública

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó al Gobierno de difundir datos falsos sobre la deuda pública.

«El Gobierno ha difundido datos incorrectos sobre el endeudamiento público, el uso de los préstamos y la evolución de la deuda frente al PIB», afirmó en su cuenta de X el economista Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del PLD.

En una publicación en X titulada “1 minuto, 3 mentiras”, Jiménez rechazó que la mayor parte de la deuda asumida por la actual gestión se haya usado para pagar compromisos anteriores.

Citó el informe de la Dirección General de Crédito Público sobre el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero: de unos 40 mil millones de dólares tomados en préstamos, el 56 % financió el déficit y el 51 % pagó deuda vieja; el 3 % restante son ajustes contables.

Explicó que cuando un Gobierno solo toma préstamos para saldar obligaciones previas, el saldo de la deuda se mantiene estable. Pero si una parte importante cubre déficit fiscal, el endeudamiento neto aumenta.

NIEGA GOBIERNO HAYA REDUCIDO DEUDA

También negó que la actual administración haya reducido la deuda pública como porcentaje del PIB. Dijo que el Gobierno compara con 2020, cuando la economía cayó por la pandemia y la relación deuda/PIB subió artificialmente. La reapertura en 2021 bajó el indicador por el crecimiento del PIB.

Aseguró que es falso que sea la primera gestión en reducir la deuda frente al PIB. Recordó bajas en los períodos 1986-1996, 1996-2000 y 2004-2008, aunque reconoció que influyó el crecimiento económico. Añadió que en 1986-1996 y 1996-2000 el monto total de la deuda aumentó poco, “contrario a lo que ocurre en la actualidad”.

“El Gobierno se ha endeudado como nadie”, señaló.

Denunció que la actual administración usa deuda para cubrir gasto corriente, lo que a su juicio viola la Ley de Crédito Público. “El actual Gobierno se endeuda mucho, pero construye poco”, expresó.

Advirtió que el análisis no incluye la deuda del Banco Central, que dijo casi se ha duplicado en esta gestión, algo sin precedentes recientes salvo en 2000-2004. Pidió transparentar la situación integral del endeudamiento.