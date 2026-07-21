Forum impulsa diálogo para el desarrollo sostenible de SDO

El encuentro, desarrollado este 20 de julio del 2026, fue organizado por Silverio Lebrón.

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SANTO DOMINGO.- El Fórum Sociopolítico-Empresarial de Santo Domingo Oeste (FORUM SOPESADO) celebró la primera edición de su encuentro “Entre Vinos”, una iniciativa orientada a promover el diálogo, integración y creación de propuestas para el desarrollo sostenible del municipio Santo Domingo Oeste (SDO).

La actividad reunió a empresarios, líderes comunitarios, profesionales, representantes institucionales, académicos, culturales y sociales, quienes compartieron ideas sobre los principales retos y oportunidades de .

El encuentro fue organizado por Silverio Lebrón, junto a Robinson Lorenzo, América Pérez y Joel Suero, con el respaldo de diversas organizaciones y personalidades comprometidas con el crecimiento del municipio.

Durante sus palabras centrales, Lebrón destacó que FORUM SOPESADO busca impulsar una visión colaborativa, apartada de intereses partidistas, donde todos los sectores puedan participar en la construcción de soluciones.

EXPERTOS ABORDAN RETOS Y OPORTUNIDADES MUNICIPALES

“Queremos generar la chispa que motive a todos los sectores a involucrarse en la construcción del municipio que merecemos, mediante el diálogo y la cooperación”, expresó.

La agenda incluyó exposiciones sobre identidad municipal, participación empresarial y comunitaria, gestión de recursos, planificación estratégica, desarrollo local conforme a la Ley 176-07 y aspectos históricos, culturales y demográficos de Santo Domingo Oeste.

Entre los expositores estuvieron Gustavo Ramírez Merán, Juan Pérez, Francisco Luciano, Paola Dirocie, Dionisio de Moya, Andrés Travieso y Williams Hernández.

an/am