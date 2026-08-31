Fortalecen planta lácteos de la UASD para capacitar queseros

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SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) avanza en la modernización del sector lácteo con la adecuación y equipamiento de la Planta Procesadora de Lácteos de Engombe, perteneciente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La instalación será integrada como centro de formación práctica del Proyecto para la Normalización de las Procesadoras de Lácteos en República Dominicana (NOPROLAC), con el propósito de capacitar a procesadores y queseros de distintas regiones del país.

La intervención contempla una inversión de RD$4.7 millones, de los cuales RD$2.6 millones ya han sido ejecutados en obras de adecuación y adquisición de equipos especializados. El monto restante será destinado a la incorporación de nuevos equipos y la ampliación de las áreas sanitarias.

La planta funcionará como una escuela práctica para impartir cursos y talleres sobre higiene, producción, control de calidad, diversificación y buenas prácticas de manufactura.

La iniciativa surge de una alianza entre CONALECHE y la UASD, a través de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, y busca fortalecer las capacidades técnicas de un sector integrado por unas 560 queserías en República Dominicana.

Las autoridades destacaron que el proyecto contribuirá a elevar la calidad, inocuidad, productividad y competitividad de la industria quesera nacional.

sp-am