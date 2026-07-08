FLORIDA: Arrestan dominicano era buscado por tráfico de armas

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FLORIDA.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) arrestó a un dominicano que era buscado por tráfico internacional de armas de fuego.

El hombre fue detenido luego de solicitar la ciudadanía estadounidense sin declarar que tenía una orden de captura federal vigente.

USCIS detalló en su cuenta de X que el caso fue detectado por su equipo de investigación en Orlando, durante la revisión de la solicitud de naturalización. Al verificar los antecedentes, los oficiales hallaron una orden de arresto federal activa contra el solicitante.

Tras confirmar la información, USCIS notificó de inmediato al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes procedieron al arresto.

“Un miembro de una pandilla dominicana buscado por tráfico internacional de armas de fuego solicitó la ciudadanía estadounidense, omitiendo información relacionada con su orden de captura. Nuestro equipo en Orlando descubrió la orden federal activa y contactó a ICE para su arresto inmediato”, señaló USCIS en su publicación.

La agencia no reveló la identidad del detenido.