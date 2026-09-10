Fedojudo anuncia Campeonato Panamericano 2026 en el COJPD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) dará inicio este jueves al Campeonato Panamericano Junior de Judo, evento que reunirá en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a jóvenes atletas de diferentes países del continente.

La competencia forma parte del calendario internacional de la disciplina y representa una importante oportunidad para que los judocas dominicanos midan su nivel frente a exponentes de América, en busca de puntos, medallas y experiencia competitiva.

El certamen tendrá como escenario las instalaciones del Centro Olímpico, donde la delegación dominicana buscará aprovechar la condición de local para alcanzar posiciones destacadas en las diferentes categorías.

La Fedojudo ha trabajado en la preparación de sus atletas con miras a esta cita continental, considerada una de las principales competencias de la categoría junior en la región.

El campeonato también contribuirá a fortalecer el desarrollo de las nuevas generaciones del judo dominicano y servirá como plataforma para identificar a los talentos que podrán representar al país en futuras competencias internacionales.

Durante las jornadas de competencia se espera la participación de destacados exponentes juveniles, en una cita que permitirá al público dominicano disfrutar de combates de alto nivel y respaldar a los representantes nacionales.

of-am