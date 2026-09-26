Extraditan dominicano acusado de asesinato en Puerto Rico

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SANTO DOMINGO.- Fue extraditado a Puerto Rico el dominicano Ramón Martínez, alias «Ramón Arturo Ortega Concepción» o «El Negro Amante», acusado de asesinato en la vecina isla.

Martínez, de 44 años, fue llevado al Aeropuerto Internacional de Las Américas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que lo entregaron a Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) para su traslado a Puerto Rico, donde enfrenta cargos de asesinato en primer grado, tentativa de homicidio, porte y tenencia ilegal de armas, así como disparar y apuntar con un arma de fuego.

Su captura se produjo en agosto en el sector Villa del Café Segunda, en Santo Domingo Oeste. En ese operativo le fue incautado un vehículo y una pistola.

jt-am