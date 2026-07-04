Exige justicia por muerte de joven a manos de un policía

Ulloa dijo este 4 de julio del 2026 que la entidad estará vigilante para que haya justicia.

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SANTO DOMINGO.- El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, reclamó este sábado que se haga justicia y se sancione a los integrantes de la patrulla policial involucrada en la muerte del joven Darlin Mercado, de 18 años, durante un operativo en el sector Guajimía, en Santo Domingo Oeste.

A través de un mensaje publicado en X, Ulloa reconoció que en el país se desarrolla un proceso de reforma policial y que existen importantes esfuerzos para fortalecer la institución, pero advirtió que toda transformación debe estar acompañada de un régimen de consecuencias claro y efectivo.

«Ninguna vida se devuelve, pero la justicia sí puede impedir que el dolor termine convertido en impunidad. Desde el Defensor del Pueblo estaremos atentos al proceso, ofrezco mis competencias y acompaño el dolor de esta familia pidiendo justicia para este joven dominicano», expresó.

LLAMADO A LA CALMA Y A LA JUSTICIA

El funcionario exhortó a los residentes de Guajimía a mantener la calma y permitir que el proceso judicial siga su curso, al tiempo que recordó que la Policía Nacional de la República Dominicana puso a disposición del Ministerio Público de la República Dominicana a los agentes que participaron en el hecho.

«Desde el Defensor del Pueblo estaremos vigilantes para que haya justicia contra las personas que manchan la honrosa labor policial», sostuvo.

DEFENSORÍA DARÁ SEGUIMIENTO AL CASO

Ulloa recordó que el Defensor del Pueblo y la Policía Nacional mantienen mesas de trabajo orientadas a fortalecer el respeto de los derechos humanos y mejorar las actuaciones de los agentes frente a la ciudadanía.

La muerte de Darlin Mercado ha generado conmoción y reclamos de justicia entre familiares, vecinos y diversos sectores de la sociedad, que exigen una investigación transparente y el establecimiento de responsabilidades.

an/am