EU: Trump descarta que China y Rusia ayuden al régimen iraní

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que China y Rusia estén asistiendo a Irán en sus operaciones contra fuerzas estadounidenses, al asegurar que ambas potencias «tienen demasiado que perder» como para arriesgarse a ese tipo de colaboración.
«Si lo están haciendo, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo estén haciendo en absoluto», escribió Trump en su plataforma Truth Social, en respuesta a informes que señalaban que entidades chinas y rusas habrían suministrado inteligencia a Irán para ataques contra tropas de Estados Unidos. «¡Tienen demasiado que perder, y lo sabríamos, y lo sabríamos muy rápido!», agregó.
La declaración reitera una postura expresada en julio, cuando descartó que Beijing y Moscú estuvieran vendiendo armas a Teherán y advirtió que «sería muy malo para ellos» si lo hicieran.
DIÁLOGO CON ARABIA SAUDITA POR ATAQUES HUTÍES
En paralelo, el mandatario confirmó que habló con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, sobre los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra territorio saudí.
«Los hutíes se están portando muy mal. Se están portando muy mal. Nada bien», afirmó Trump ante la prensa en Washington.
Entre el viernes y el domingo, los insurgentes atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde al menos 17 personas murieron y alrededor de 300 resultaron heridas. Como medida de precaución, las autoridades saudíes extendieron el cierre de la terminal hasta el próximo sábado, con efecto sobre todo el tráfico aéreo en un radio de nueve kilómetros alrededor de la instalación.
La tensión entre Riad y los hutíes recrudeció a mediados de julio, cuando los rebeldes acusaron a Arabia Saudita de bombardear el aeropuerto de Saná, capital de Yemen bajo control hutí desde 2014, para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.
Arabia Saudita lidera una coalición militar contra los hutíes en respaldo del gobierno yemení internacionalmente reconocido y enfrenta en los últimos meses algunos de los ataques más mortíferos de los últimos años.
Si Trump de verdad cree que la rata de Putin y los Chinos no estan ayudando a Iran, que por favor aproveche que por ahi viene Navidad y que le pida a Santa Claus un cerebro como regalo.
Ayudando no, están metidos de cuerpo entero.
Los Ayantosas son unos saltapatrás que sólo con los satélites rusos y chinos tienen puntería. Lo mismo que las Jutías terroristas del Yemen, que son el mismo Irán atacando a Arabia.
ENTONCE EEUU Y LA OTAN SI PUEDEN ?…LA VERDAD ES QUE ESTE TIPEJO ES UN CEREBRO DE NUEZ. LO UNICO QUE LE QUEDA AL IMPERIO SON LAS ARMAS NUCLEARES. Y LOS OTROS TAMBIEN TIENEN. NO ESTAMOS EN 1945.
sin árbol genealógico.. porqué no has… de pensar lo mismo… cuando tu camarada… la rata putin… amenaza con el… uso de armas nucleares… no pensando, que otros… las tienen… ay tu, con el esclavo… dependiente del… imperio y con… el comunismo, encerrado, mentalmente… pero, parasitando… donde vive!…
Inocente
Por supuesto que lo estan ayudando. Ahora que necesita apoyo de china y Rusia quiere negar lo que un día dijo. Sin embargo, yo creo que Rusia y China lo están ayudando de una manera u otra, porque es parte de sus responsabilidad por ser aliados. Ellos no estarán todos los días en noticia con un dime tu y te digo yo, porque son cautelosos. Trump ha estado cometiendo muchos errores en su esfuerzo de ayudar las elecciones, y eso le va a costar mas.