EU pausa en todo el mundo las citas para visas de residencia

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WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump puso en pausa las citas para visas de inmigrante de solicitantes de todo el mundo, en medio del endurecimiento de las restricciones migratorias para evitar el ingreso de personas que puedan convertirse en una carga pública, según informaron medios estadounidenses que citan a funcionarios.

De acuerdo con The Guardian, el Departamento de Estado lanzó esta iniciativa a principios de agosto en todas las embajadas y consulados, por lo que las citas tuvieron que ser ajustadas para permitir una «capacitación exhaustiva» de los funcionarios consulares.

La fuente explicó que, desde principios de año, el Departamento, liderado por Marco Rubio, ha estado trabajando en nuevas directrices y programas de capacitación con el objetivo de que los funcionarios estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de manera integral y consistente.

CANCELACIONES Y JUSTIFICACIÓN

La medida salió a la luz después de que varios solicitantes con entrevistas programadas recibieran correos informándoles que sus citas habían sido canceladas y que posteriormente se les comunicaría una nueva fecha.

Los funcionarios justifican la medida bajo el argumento de que permitirá garantizar que los solicitantes de visas de inmigrante no dependan de los beneficios públicos que ofrece Estados Unidos.

Las visas de inmigrante permiten a extranjeros solicitar el ingreso con la intención de establecerse de manera permanente en el país.

La pausa se enmarca en la serie de medidas adoptadas por la administración Trump para endurecer los controles migratorios, tanto sobre la inmigración legal como irregular.

La decisión ocurre pocos días después de que un juez federal anulara una política anterior que había suspendido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

La pausa afecta los procesos relacionados con visas de inmigrante, incluidas aquellas destinadas a obtener la residencia permanente. No supone, sin embargo, una suspensión general de todos los servicios de visas.

Las visas de no inmigrante, como las utilizadas para turismo o negocios, no están incluidas.

REVOCACIÓN MASIVA Y MAYOR ESCRUTINIO

La medida sigue a los planes del gobierno de revocar las visas de paseo (B1/B2) para quienes solicitaron asilo después de ingresar por turismo o negocios. De concretarse, podría afectar a unas 200,000 personas con solicitudes de asilo pendientes y convertirse en la mayor revocación masiva de visas en la historia de EE.UU.

Esta medida se implementa en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.

También se suma a un mayor escrutinio al solicitar visados, como la revisión del historial en redes sociales, además de costos adicionales, como el programa piloto para cobrar fianza a solicitantes de visa de residencia, cuyo primer país de ejecución fue República Dominicana.

El gobierno de Trump también ha revocado visas bajo el argumento de que una visa es «un privilegio, no un derecho». A comienzos de agosto, el Departamento de Estado informó que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, alrededor de 175,000 extranjeros habían perdido sus visas por razones que incluyen actividades delictivas, infracciones como conducir bajo efectos del alcohol u otras sustancias, y expresiones relacionadas con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Dentro de esas hay 600 visas relacionadas con casos de turismo de parto.

FIANZA PARA SOLICITANTES DE RESIDENCIA

A principios de agosto, República Dominicana se convirtió en el primer país donde EE.UU. puso en marcha un programa que exige fianzas a determinados solicitantes de visas de inmigrante que, a juicio consular, representan un riesgo de convertirse en carga pública.

La fianza no se aplicará a todos, sino únicamente a quienes, durante la evaluación, sean considerados con riesgo elevado de depender de beneficios públicos. Será el funcionario consular quien determine, caso por caso, si corresponde exigir el pago.

El monto no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, algunos medios han informado que podría ascender a 100,000 e incluso 250,000 dólares, dependiendo del nivel de riesgo.