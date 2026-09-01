EU incorpora caso dominicano Mosquea Polanco a Fuerza Especial contra carteles

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SANTO DOMINGO.- Estados Unidos incorporó los procesos judiciales que se siguen contra Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como cabecilla del caso Falcón, a la Homeland Security Task Force (HSTF), una iniciativa especial creada para perseguir carteles, bandas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales.

El Departamento de Justicia confirmó la inclusión al anunciar la extradición desde Colombia de Mosquea Polanco, a quien identifica como líder de una organización internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero con base en República Dominicana.

La decisión implica que las investigaciones vinculadas a su estructura pasan a formar parte de una estrategia de alcance mayor que una pesquisa ordinaria de narcotráfico.

La HSTF fue establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera bajo el modelo denominado whole-of-government, que articula de manera coordinada los recursos de diferentes agencias federales para identificar, investigar, procesar y desmantelar organizaciones criminales.

Según el Departamento de Justicia, su objetivo es dirigir «todo el poder» de las agencias de aplicación de la ley contra carteles, organizaciones transnacionales, bandas extranjeras y redes de tráfico y contrabando de personas.

Con ello, las investigaciones que se llevan a cabo en Puerto Rico y Nueva Jersey contra el presunto jefe de Falcón quedan dentro de la misma estrategia federal utilizada contra las principales organizaciones criminales internacionales perseguidas por Washington.

El Departamento de Justicia no lo presenta simplemente como un narcotraficante, sino como líder de una organización internacional. La DEA, además, lo había clasificado como Regional Priority Organizational Target (RPOT), categoría reservada para objetivos prioritarios.

La modalidad de la HSTF permite que investigaciones antes dispersas entre agencias y jurisdicciones sean abordadas de forma coordinada. En este caso han participado la DEA, Homeland Security Investigations (HSI), FBI, U.S. Marshals Service, fiscales federales y organismos de cooperación internacional del Departamento de Justicia, además de autoridades colombianas para su localización, arresto y extradición.

Mosquea Polanco permaneció prófugo tras el lanzamiento de la Operación Falcón en 2021. Fue arrestado en Colombia en diciembre de 2024 a solicitud de EE.UU. y extraditado el pasado 26 de agosto.