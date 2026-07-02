EU e Irán logran avances, pero Ormuz sigue bloqueando acuerdo

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DOHA.- Estados Unidos e Irán lograron “avances positivos” en las conversaciones indirectas celebradas en Qatar y acordaron retomar las negociaciones tras el funeral del líder supremo iraní, Alí Jamenei, según confirmó Doha.

Los negociadores de ambos países mantuvieron este miércoles reuniones por separado con mediadores de Qatar y Pakistán en Doha. El Gobierno catarí, anfitrión de los contactos, dijo que las reuniones concluyeron con avances y el compromiso de continuar el diálogo.

La próxima ronda se celebrará “lo antes posible” una vez concluya el funeral de Jamenei, previsto para este sábado en Teherán, anunció en X el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari.

Por Estados Unidos participaron el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La delegación iraní estuvo encabezada por el negociador Kazem Gharibabadi.

Las conversaciones buscan concretar un acuerdo marítimo provisional que abra paso a un pacto definitivo. Persisten diferencias sobre el futuro del estrecho de Ormuz y el conflicto en Líbano.

Como parte de un acuerdo provisional, Irán y EE.UU. pactaron permitir durante 60 días el tránsito de buques sin pago de tasas. Teherán sostiene que debe conservar el control de las rutas y cobrar después por el paso, algo que rompe con décadas de práctica en el corredor. Estados Unidos y varios países árabes del Golfo rechazan esa exigencia.

Un intento de Omán y de un organismo de la ONU de habilitar una nueva ruta cerca de la costa omaní provocó ataques en varios puntos de Oriente Medio el pasado fin de semana.

La tensión quedó expuesta este miércoles cuando un buque encalló en el estrecho de Ormuz mientras navegaba por lo que Teherán calificó de ruta no autorizada, informó la televisión estatal iraní. Las autoridades solo identificaron la embarcación como un portacontenedores extranjero.

Irán presentó el incidente como muestra de sus reivindicaciones sobre el control del estrecho, por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha usado la amenaza de restringir el paso por Ormuz como instrumento de presión geopolítica, con impacto en los mercados de energía y transporte marítimo.