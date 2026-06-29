EU: Comediante Bill Maher advierte sobre elección Avila Chevalier

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NUEVA YORK.- El comediante Bill Maher señaló a la candidata al Congreso por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Avila Chevalier, como la “paciente cero” del sector más radical del Partido Demócrata.

Durante su programa Real Time de HBO, emitido el viernes, Maher criticó las posturas de Avila Chevalier, como abolir las prisiones, la frontera y la policía. Advirtió que esa línea de la izquierda podría poner en juego su voto demócrata tradicional.

“Hay una candidata que será congresista por el Distrito 13 de Nueva York. El New York Times le preguntó si alguien que comete un asesinato al azar debería ir a la cárcel. No logró que dijera que sí”, afirmó Maher.

Según el presentador, Avila Chevalier ha dicho: “No más policía nunca, para nada”. También ha llamado “criminales de guerra” a los veteranos y ha lanzado insultos contra Kamala Harris y Joe Biden.

“Existe un ‘virus mental woke’, y creo que encontramos a la paciente cero”, añadió.

Victoria en primarias y polémicas

Avila Chevalier ganó la primaria demócrata la semana pasada frente a Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso. Su candidatura fue respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Antes del triunfo, borró publicaciones antiguas en redes sociales. En algunas elogiaba el comunismo y contaba que se limpió las manos sucias con la bandera estadounidense porque no encontró una servilleta.

Crítica al rumbo demócrata

En el mismo programa, Maher conversó con el vicepresidente republicano JD Vance. Expresó su malestar por el giro de parte del Partido Demócrata hacia la izquierda.

“Si hacia allá va el Partido Demócrata —obsesión con Israel, con el odio a los judíos, no creen en el capitalismo, sin prisiones— mi voto está en juego”, dijo Maher a Vance.

El comediante aclaró que no decide por la “R” o la “D”. “Siempre concluí que el demócrata era probablemente mejor y voté por ellos”, explicó.

Maher se ha identificado como demócrata y de izquierda en la mayoría de temas. Sin embargo, ha mostrado frustración creciente con el sector woke y socialista.

También le dijo a Vance que la negativa general del presidente Trump a aceptar que las elecciones en EE. UU. son justas es inaceptable para él.

La campaña de Avila Chevalier no respondió a una solicitud de comentarios enviada por el Post el domingo.