EU: Artista Van Robert entrega libro a ministro Cultura de RD

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MIAMI.- El artista dominicano Van Robert entregó al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, un ejemplar del libro de colección Top 100 Artists: Art Gabangi 2026, durante un encuentro organizado por el Consulado General de la República Dominicana en Miami junto a la Dirección de Cultura en el Exterior.

En la actividad participó también el artista Máximo Caminero, ambos incluidos en la publicación dirigida por el artista y gestor cultural Oscar Abreu.

El acto sirvió de escenario para que Van Robert planteara la necesidad de fortalecer la articulación entre los creadores radicados en República Dominicana y los que desarrollan sus carreras en el exterior. «Lo que falta es voluntad», afirmó, al abogar por acciones que conecten y proyecten el arte dominicano.

El ejemplar entregado corresponde a una edición especial cuya portada destaca una obra de Robert, lo que dio al momento un carácter representativo del proyecto.

El artista destacó además el trabajo impulsado por Abreu desde la iniciativa privada para promover, documentar y posicionar internacionalmente la plástica dominicana, pese a la ausencia de apoyo estatal sostenido.

La publicación, editada en inglés para facilitar su circulación global, reúne a artistas de distintas generaciones, con reproducciones de sus obras y ensayos que buscan documentar el panorama contemporáneo y ampliar su alcance en mercados internacionales.

La entrega se produjo en un contexto en que el Ministerio de Cultura ha manifestado interés en fortalecer la proyección internacional. Ese mismo día, Salcedo encabezó en Cleveland un acuerdo entre el Conservatorio Nacional de Música y el Cleveland Institute of Music, orientado a ampliar la formación y el intercambio académico.

El planteamiento de Robert se inscribe en esa línea, al proponer extender esa política hacia las artes visuales, integrando tanto a los creadores locales como a la diáspora artística. A su juicio, el reto no es la falta de talento, sino la construcción de mecanismos que permitan su conexión, documentación y proyección.

La actividad reunió a figuras del ámbito cultural y comunitario en Miami. El encargado de la misión consular, Gilberto Minaya, quien participó en la organización junto a su equipo y Ray Andújar, excusó su ausencia por compromisos oficiales en el país.