ETED instala subestación móvil Boca Chica, fortalecerá la red

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SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 4 de julio realizará la conexión de una subestación móvil en la línea de transmisión de 138 kilovoltios (kV) de Boca Chica, como parte de su plan de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional.

Los trabajos se desarrollarán entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana y permitirán aumentar la capacidad de respuesta operativa del sistema de transmisión, facilitando futuras labores de mantenimiento, reforzando la continuidad del servicio y mejorando la confiabilidad del sistema en una zona estratégica para la actividad económica, logística e industrial.

La empresa explicó que esta nueva infraestructura contribuirá a preparar la red eléctrica para los retos de la transición energética y la transformación digital, además de crear las condiciones para integrar nuevas inversiones y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico nacional.

INTERRUPCIONES PROGRAMADAS

Para ejecutar la conexión de la subestación será necesario suspender temporalmente el suministro eléctrico en las comunidades de Boca Chica, La Caleta y Catalina, en la provincia Santo Domingo.

Asimismo, la interrupción afectará al Hotel Hamaca, la Zona Franca Multimodal Caucedo, el Parque Cibernético de Santo Domingo, la Zona Franca Las Américas, Cartones del Caribe, el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Laboratorios LAM, el Acueducto Brujuelas y la Central Generadora SIBA.

MODERNIZACIÓN DE LA RED

La ETED agradeció la comprensión de la población y de los clientes afectados por las interrupciones programadas y reiteró que estas labores forman parte de su compromiso de desarrollar una red de transmisión más resiliente, eficiente y preparada para responder a las necesidades energéticas presentes y futuras de la República Dominicana.

an/am