España y Portugal se citan en clásico ibérico Mundial Fútbol

Dallas, EE. UU. — España y Portugal confirmaron su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar con autoridad sus respectivos compromisos en dieciseisavos, y protagonizarán uno de los duelos más esperados del torneo.

España avanzó con una contundente victoria 3-0 ante Austria, en un partido dominado de principio a fin. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente volvió a mostrar solidez defensiva y eficacia ofensiva, con Mikel Oyarzabal como figura al firmar un doblete, mientras que Pedro Porro completó la goleada.

Portugal, por su parte, logró su pase tras vencer 2-1 a Croacia en un encuentro muy disputado, que se resolvió en los minutos finales. El equipo luso consiguió remontar un partido complicado y aseguró su clasificación con una actuación decisiva en los tramos finales del encuentro.

Con estos resultados, ambos combinados europeos se enfrentarán en los octavos de final, en un choque que reaviva el clásico ibérico y que promete ser uno de los partidos más atractivos de la fase eliminatoria.

El encuentro está programado para el 6 de julio de 2026 en Dallas, donde ambos equipos buscarán un lugar en los cuartos de final del torneo.

España llega con una racha sólida y sin recibir goles en lo que va de la fase eliminatoria, mientras que Portugal avanza impulsado por su capacidad de reacción en partidos cerrados.

El duelo entre selecciones vecinas genera gran expectativa internacional por el nivel de sus plantillas y el peso histórico del enfrentamiento en competiciones oficiales.