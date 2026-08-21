ESPAÑA: Ocupan 63.890 euros ocultos equipaje pasajeros RD

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ESPAÑA.- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil de España intervinieron 63.890 euros en efectivo que se encontraban ocultos en el equipaje facturado de dos pasajeros procedentes de República Dominicana, en una operación conjunta realizada en el aeropuerto de Palma.

La intervención dio lugar a una denuncia por presunto blanqueo de capitales.

Los hechos ocurrieron tras el aterrizaje de dos ciudadanos españoles en Palma, procedentes de República Dominicana con tránsito en Madrid, informó la Delegación de Baleares de la Agencia Tributaria en un comunicado.

Tras recoger sus maletas, ambos iniciaron una marcha apresurada con la intención de abandonar rápidamente las instalaciones aeroportuarias.

ACTITUD SOSPECHOSA Y CONTROL ADUANERO

Ante la actitud sospechosa, funcionarios de Aduanas y agentes de la Guardia Civil los interceptaron cuando trataban de salir de la terminal.

Al ser preguntados, manifestaron que no tenían nada que declarar y mostraron una actitud nerviosa y evasiva, por lo que fueron trasladados a dependencias de Aduanas para la verificación de sus pertenencias.

HALLAZGO E INCAUTACIÓN

Durante la inspección, los agentes realizaron un examen del equipaje mediante rayos X y localizaron un total de 63.890 euros en billetes de distinto valor, ocultos entre varias de sus pertenencias.

Los investigadores intervinieron el dinero y formularon el acta de denuncia correspondiente por incumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y movimientos de medios de pago.

El procedimiento continúa en manos de las autoridades competentes.