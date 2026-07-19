España derrota a Argentina y es campeona Mundial Fútbol 2026

España encontró figuras en todas sus líneas para conquistar el Mundial 2026 frente a Argentina.

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EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey.– La selección de España hizo historia este domingo al proclamarse campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de derrotar 1-0 a Argentina en una final intensa que se decidió en la prórroga.

El conjunto español dominó gran parte del encuentro y encontró el gol del triunfo en el minuto 106, cuando Ferran Torres aprovechó una asistencia de cabeza de Nico Williams para marcar el tanto que desató la celebración de los aficionados españoles.

España mostró mayor control ofensivo durante el partido, generando numerosas ocasiones frente al arco defendido por Emiliano Martínez. Argentina, vigente campeona mundial, resistió durante los 90 minutos, pero sufrió la expulsión de Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla en el tramo final del tiempo reglamentario, quedando con diez jugadores.

La final también estuvo marcada por el histórico duelo generacional entre Lionel Messi, capitán argentino de 39 años, y la joven estrella española Lamine Yamal, en un enfrentamiento que simbolizó el cambio de épocas en el fútbol mundial.

Con esta victoria, España suma su segundo campeonato mundial, después del conseguido en Sudáfrica 2010, y consolida una nueva era de éxitos bajo la dirección de Luis de la Fuente. Argentina, que buscaba revalidar el título conquistado en Catar 2022, tuvo que conformarse con el subcampeonato.

El triunfo español cierra una Copa del Mundo histórica, la primera disputada con 48 selecciones y organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

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