ESPAÑA: Apresan dominicano mató hombre con bate en SDE

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ESPAÑA.- La Policía Nacional detuvo en Illescas, Toledo, a un fugitivo dominicano reclamado por la justicia de la República Dominicana por un homicidio cometido con un bate de béisbol en diciembre de 2022. El arrestado, apodado ‘Muñingo’, se enfrenta a una petición de pena de 30 años de prisión.

El crimen en Santo Domingo Este

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022 en la provincia de Santo Domingo Este. El fugitivo abordó a la víctima en la vía pública y le propinó varios golpes en la cabeza y el cuerpo con un bate de béisbol. Aunque recibió atención médica inmediata, el hombre falleció días después. El agresor huyó a España antes de ser juzgado.

Orden de extradición y captura

En febrero pasado, la Policía Nacional tuvo conocimiento de una reclamación judicial para su extradición a República Dominicana. El detenido había quebrantado las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional para su entrega.

Los agentes determinaron que se escondía en la vivienda de un familiar en Illescas. Para evitar ser reconocido, no salía a la vía pública y permanecía recluido. Recibía compras voluminosas y visitas constantes de familiares y amigos.

Tras la detención, fue puesto nuevamente a disposición judicial para ser extraditado a República Dominicana, donde será juzgado por el crimen cometido hace casi cuatro años.