Entregan RD$10.3 millones en incentivos a Reinas del Caribe

Las atletas de la Selección Nacional de Voleibol al momento de recibir los 10 millones 350 mil pesos de incentivos

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SANTO DOMINGO.- El Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol entregó este martes RD$10 millones 350 mil en incentivos económicos a las atletas y entrenadores de la Selección Nacional Femenina de Voleibol, tras conquistar la medalla de oro en los recién celebrados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Durante el acto de entrega, el presidente del Proyecto, Cristóbal Marte Hoffiz, agradeció al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por el respaldo ofrecido a las Reinas del Caribe, así como al presidente Luis Abinader por su apoyo al deporte nacional.

Marte Hoffiz explicó que el Gobierno aportó RD$3.8 millones en incentivos, mientras el Proyecto de Selecciones Nacionales entregó una cantidad similar, para un total de RD$7.6 millones destinados al equipo y su cuerpo técnico.

A esta suma se agregaron RD$2 millones 750 mil correspondientes a los premios individuales obtenidos por varias jugadoras durante el torneo.

“Este es el resultado del gran esfuerzo que hacen las Reinas del Caribe en cada evento donde representan la bandera dominicana”, afirmó Marte Hoffiz.

Los cheques fueron entregados personalmente por el departamento financiero del Proyecto, dirigido por Olga Rivas y Miguelina Martínez, luego de que las atletas y entrenadores firmaran los documentos correspondientes.

Premios individuales

Entre las jugadoras dominicanas reconocidas por su desempeño estuvieron:

Yonkaira Peña: Jugadora Más Valiosa (MVP) y Primera Mejor Atacante.

Jugadora Más Valiosa (MVP) y Primera Mejor Atacante. Brayelin Martínez: Segunda Mejor Atacante.

Segunda Mejor Atacante. Brenda Castillo: Mejor Líbero.

Mejor Líbero. Gaila González: Mejor Opuesta.

Mejor Opuesta. Geraldine González: Mejor Bloqueadora.

Mejor Bloqueadora. Jineiry Martínez: Segunda Mejor Bloqueadora.

Segunda Mejor Bloqueadora. Niverka Marte: Mejor Acomodadora del torneo.

La entrega de estos incentivos reconoce el desempeño de las Reinas del Caribe, que mantuvieron una actuación invicta hasta conquistar el oro en la cita regional.

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