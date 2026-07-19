Entregan a alguaciles EU a uno acusado tráfico heroína en NJ

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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) entregaron al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) a un dominicano acusado de traficar heroína en Nueva Jersey.

Rafael Antonio Castro Facenda fue arrestado en la calle Colón, del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Castro Facenda enfrentará cargos por asociación delictuosa para distribuir y poseer con la intención de distribuir 100 gramos o más de una mezcla con contenido detectable de heroína.