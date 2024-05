Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¡Felicidades!: Esta columna felicita al presidente Luis Abinader por su reelección (2024-2028) y a los demás triunfadores en las elecciones congresuales en la RD. ¡Que viva la democracia!

►¡Ay! Con bembitas ahora ¿Y qué…..? Algunos llamados amigos en diferentes partidos políticos dominicanos en NY ¡Ay! me miran últimamente de reojo, me han saludado sin el apretón de mano acostumbrado, me contestan lacónicamente (si-no), porque faltando 5 días para el pasado proceso electoral me preguntó uno de los panelistas del programa El Sol de la Mañana, durante mi reporte, ¿por quién votaría Ramón? Contesté = “Después de reflexionar junto a familiares, amigos, relacionados y por el bien del país votaré por Leonel Fernández, por su experiencia, conocedor y solucionador de crisis” = https://www.youtube.com/watch? v=RXB0_rA-dLs No me arrepiento. Algunos políticos del patio están muy susceptibles (personas propensas a ofenderse y a interpretar lo que otros dicen o hace), porque sus propósitos son narigonear. Como dominicano con derechos y deberes, establecido en el Artículo 208 de nuestra Constitución: “Es un derecho y deber de ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno”. “El voto es personal y libre”. “Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio”. Aclaro, no estoy inscrito en ningún partido político, aunque estuve por más de 40 años en actividades políticas (PRSC). Pero en este proceso electoral a Leonel lo consideré el mejor de todos los candidatos. Es posible que para el 2028 (si estoy vivo) el mejor candidato sea otro y vote por otro, lo que quiero es lo mejor para mi país. Aclaro que en RD hay “cuchumil” periodistas que se comprometieron públicamente con el presidente Abinader, hasta el tuétano. Otros en NY también, inclusive varios han enseñado el “refajo” a 100 kilómetros ¿Y? La política pasa y todo sigue igual, diiicen, ¿o dejaría yo de comprar en el supermercado? Quisiera seguir teniendo estos amigos, pero a mil kilómetros de distancia y que dejen de “gañir”, por improsultos, sicofantes y pérfidos. ¡Ay! Con bembitas ahora ¿Y qué…..? Coprófagos.

►Cuánto $$$ en política: Cinco mil millones es el costo del montaje de las elecciones del este domingo = https://hoy.com.do/cinco-mil- millones-es-el-costo-del- montaje-de-las-elecciones-del- proximo-domingo/ JCE entrega RD$28 mil millones de pesos a los partidos políticos entre 1998 y 2024. Un coro en el Alto Manhattan canta = https://www.youtube.com/watch?v=aAxDWoov-xk

►Diputados entre PRM y FP: Los candidatos a diputados del PRM por la circunscripción No.1 del exterior se perfilaban anoche como ganadores de los comicios congresuales de RD celebrados este domingo en EUA. Rozando la medianoche y con el 45.27% de los 983 colegios contados, los candidatos perremeístas Cirilo Moronta, Kenia Bidó y Norberto Rodríguez sumaban en conjunto 24,388, equivalentes al 60.22% de los votos computados. Los más cercanos contrincantes, los candidatos de la FP, Leiby Laura Núñez, Ramón Tallaj Jr. y Henry Abreu sumaban 7,502, equivalentes a un 18.52%. En tercer lugar, se encontraban los candidatos del PLD, con 7.70% tras alcanzar 3,120 votos, y, en cuarto lugar, el PRD con un 3.45%, tras lograr 1,399 votos. Debemos informar que hubo ciertos inconvenientes por el cierre de algunos locales y una baja votación, al iniciar este domingo las elecciones en la Gran Manzana, según pudo comprobar este reportero durante un recorrido por varios centros de votación en El Bronx y el Alto Manhattan. Uno de los centros de votaciones que presentó problemas de apertura fue el ubicado en la escuela “Boys Prep. Charter School”, con 13 colegios (el más grande) y 7,276 electores, ubicado en el 192 E. de la calle 151, entre las avenidas Walton y Grand Concourse (Bronx), el cual no abrió sin que el departamento Educación haya explicado las razones, no obstante haber pagado su renta mediante contrato, se informó. Las votaciones transcurrieron en orden en NY.

►El expresidente Donald Trump celebrará este 23 de mayo en el sur de El Bronx, un evento de su campaña electoral y el primer acto masivo que realiza desde 2016 en su ciudad natal, en su intento de regresar a la Casa Blanca. La zona que visitará Trump es la zona más pobre de este condado neoyorquino de mayoría latina, entre ellos figuran miles de dominicanos. La campaña de Trump obtuvo permiso para que 3.500 personas puedan asistir al mitin de campaña.

►Triunfo de la propaganda: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron el pasado proceso electoral y coincidieron en manifestar que “el triunfo de la reelección” es un triunfo de la propaganda. Nos convencieron que los del pasado eran ladrones, los sometieron a la justicia y en 4 años no ha habido un juicio de fondo, utilizando la justicia para desacreditar. ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Gustavo Oscar Ruíz, oriundo del populoso sector de Villa Juana, en la capital dominicana, reside en la Gran Manzana desde hace décadas. Sus múltiples actividades lo convierten en un verdadero hombre laborioso cuyo accionar lo convierten en un dominicano a seguir. Es un maestro de la biblia, fotógrafo profesional (bodas, cumpleaños, cubre actividades para periódicos, etc.), pertenece al círculo de reporteros gráficos-USA, de locutores dominicanos (CLD-NY), orienta jóvenes a conducirse y comportarse por el buen camino; en síntesis, participa de las actividades sociales y comunitarias, que con su accionar pone en alto la bandera dominicana. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Gustavo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: WhatsApp es una red social utilizada por dos mil 400 millones de personas en todo el mundo y por más de 98 millones de personas en USA, lo que la vuelve una plataforma de comunicaciones clave para las comunidades de inmigrantes e internacionales, principalmente en NYC donde aproximadamente el 40 % de la población nació fuera de los EUA. Es usada por empresas privadas, celebridades, equipos deportivos y diarios de todo el mundo para llegar a decenas de millones de personas.

►Servicio comunitario: Las organizaciones políticas reconocidas ante la Junta Central Electoral (JCE) que participaron del presente proceso electoral en la RD. Ver = file:///C:/Users/19178/Downloads/ORGANIZACIONES%20POL%C3%8DTICAS%20RECONOCIDAS%20ANTE%20LA%20JUNTA%20CENTRAL%20ELECTORAL%20AL%2004-04-2024.pdf

►Salud: En RD se considera glucosa o (azúcar) alta a partir de 100 mg/dl, prediabético entre 100 y 125 mg/dl y diabético en más de 126 mg/dl. 5 consejos para bajar la azúcar rápidamente en casa: 1- Beber agua. 2- Realizar actividad física. 3- Comer alimentos bajos en carbohidratos. 4- Monitorear los niveles de azúcar en sangre. 5- Controlar el estrés.

►Sobre el español: Pérfido = Desleal, infiel, traidor, que falta a la fe que debe.

►Dólar y euro hasta este domingo 28: Compra del dólar 58.48 y venta 58.73. Compra euro 61.15 y venta 64.67

►Combustibles: Del 18 al 24 de mayo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com