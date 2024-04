Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Miente, miente, miente que algo queda: En documento enviado a Entérate NY, todólogos y cienciólogos de la política vernácula dominicana en NY, debatieron, discutieron y analizaron enjundiosamente la situación electoral de la RD, concluyendo que “Algo huele mal en Dinamarca”, expresión empleada en la obra «La Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca», del ilustre literato inglés William Shakespeare, en el año 1601. Los opinólogos dominicanos recuerdan a Albert Camus, filósofo y periodista francés que su pensamiento lo desarrolló bajo los razonamientos filosóficos del alemán Friedrich Nietzsche, y Camus planteó en 1948: “Aquellos que pretenden saberlo todo y resolverlo todo acaban siempre por matar”. El triunfo ficticio de la reelección, diiicen, se la han impregnado a muchos en el pueblo en base a un abultado pre$upue$to, diciéndole que no hay forma de que Abinader pierda en el 2024. Un ciudadano en el Alto Manhattan recordó al ministro de Propaganda de Hitller, el político y militar alemán Joseph Goebbels, que proclamó “Miente, miente, miente que algo queda y cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”. Sostienen los analistólogos que después que llegue el 19 de mayo con una segunda vuelta, “el poder” tratará de aplicar el refranero popular “Capú no te abajes”. ¡Huumm!

►¿Se vende un triunfo artificial?: Diiicen los sabiólogos que el PRM ha estado vendiendo un triunfo artificial de su candidato en base a lo que proclama Participación Ciudadana (PC), afirmando que el uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada alcanzando niveles cada vez más escandalosos. Sostiene que para este año el presupuesto consigna RD$8,163 millones para “publicidad e impresión”. ¡Uff! Ver: https://listindiario.com/la-republica/politica/20240424/participacion-ciudadana-condena-abusivo-recursos_805407.html Este artículo publicado en otros medios despareció por arte de magia. Asimismo, Juan Ariel Jiménez exministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) del PLD, acusó al Gobierno, con datos precisos, que en febrero pasado gastó en publicidad y promoción 985.1 millones de pesos (34 millones diarios) más que todos los meses electorales de Leonel en sus 12 años de gobierno”. Ver: https://listindiario.com/puntos-de-vista/20240416/febrero-extrano_804258.html Ninguna de los señalamientos han sido desmentidos, diiicen.

►Por poco se cruzan de brazos: Hubo una discusión el pasado miércoles entre 4 “compañeritos” en la avenida Post con la avenida Décima, Alto Manhattan. 1 del PRM y los otros de Rescate-RD (FP, PLD, PRD). Varios miraban su desarrollo. Se entabló la discusión de que Abinader se va en primera vuelta y los otros que no. “Se va en primera vuelta”, reitera el perremeísta. Los otros a unísono diciéndole que el PRM está desesperado comprando a dos manos dirigentes de la oposición con millone$, pero no podrá comprar 1 millón 700 mil votantes que le hace falta a la reelección; mientras, la sumatoria de Leonel, Abel y Miguel sobrepasará el 50% obligando a una segunda vuelta. Además, el PRM perderá por los alimentos en RD estar por las nubes, la delincuencia, el caos del transporte, la salud y la agropecuaria un desastre; y ante ese cuadro, los dominicanos del exterior tienen que enviar más remesas a sus familiares. Ahí mismo comenzó a coger cuerda el perremeísta. Entérate NY observaba con discreción a unos 40 metros. Pasaban los minutos y aumentaba el tono. Llegó un momento en que el perremeísta le dijo al peledeísta “mierda para ti” y el otro contestó “mierda para ti, mariconazo”, haciendo intento el perremeísta de irle encima; el otro se cuadró y el leonelista tuvo que brincar para evitar un cruce de brazos. El perredeísta dijo “somos 3 para 1”. La sangre no llegó al río. El perremeísta contestó “Abinader o que entre el mar”, “Abinader o que entre el mar… coño”. “En estas elecciones o to’ toros o to’ vacas, coñazo”, Abinader es incumplidor, promesas, promesas y no cumple en el exterior, no quita los 10 dólares, no baja el ticket de avión, decían los Rescate-RD. ¡E’ Pa’ fuera que van! repetían; el perremeísta contestó “4 más y después hablamos”. Muchos cantaban = https://www.youtube.com/watch?v=HvKN2Uxk7BU

►Un “docto” vio la discusión: Un “docto” nos escribe. Después de ver la discusión es conveniente que un sicoanalista debería darle lectura a la expresión reiterativa “Abinader o que entre el mar” para que el país entienda a qué se expone el proceso electoral”. Parecer ser, explica el “docto”, que a los perremeístas les han inculcado que la derrota no es un escenario probable. Nunca antes, unas elecciones habían tenido a su favor tanto espacio ni mayores oportunidades de inflarse en forma aplastante, como si en lugar de dirigirnos a una fiesta con la democracia, nos dirigiéramos a un festín particular. El triunfalismo y/o convicción de una victoria perremeísta inevitable lleva a algunos desde ahora a perfilarse en posiciones y a diseñar los repartos clientelares. Hay que lograr evitar de que el riesgo del país no dé un giro desfavorable. A nadie conviene. Se requiere cordura y no seguir levantando la bandera con el slogan “Abinader o que entre el mar”. El que ganó, ganó y el que perdió, perdió como dijera Hipólito Mejía.

►Habrá segunda vuelta: Dominicanos NYC evalúan el debate presidencial entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Todo deja indicar que habrá segunda vuelta. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=3308 ¡Ah! Diiicen que medio gobierno ha visitado y sigue visitando la Gran Manzana y toda la Circunscripción 1-USA, pero los quisqueyanos siguen esperando que el gobierno le cumpla con las necesidades sentidas, entre ellas: 1- Eliminar el cobro de los US$10 a los dominicanos que viajan a su propia tierra. 2- Reducir los altos precios de los tickets aéreos. 3– Modificar la ley 716 del 1944 (80 años) sobre los Consulados para reajustar los elevados precios de los pasaportes, poderes, etc. 4– Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD. 5- Modificar el pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a los emigrados jubilados de más de 65 años. 6- Permitir llevar un vehículo por condición (aprobado por una agencia revisora) y no por año de fabricación. 7- Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas. Pronósticos = https://www.youtube.com/watch?v=LrbK65A3RKI

►Encuentro entre PRM y aliados: El coordinador de campaña del PRM en la Circunscripción 1-USA, Eligio Jáquez, hizo un encuentro la semana pasada en el restaurant 809, en el Alto Manhattan, propiedad del candidato a diputado por el exterior Cirilo Moronta. Asistieron las organizaciones aliadas a la reelección, recordando el cónsul que se han juramentado destacados dirigentes de diferentes sectores. “Debemos seguir unidos, que no solo sea un encuentro, debemos mantener el norte firme, y decididos para que juntos podamos seguir avanzando y luchar hombro con hombro en beneficio del “gobierno del cambio” que está a favor de todos los dominicanos, dentro y fuera de nuestro país”, sostuvo Jáquez. El coordinador de los partidos políticos, Agustín González, quien representa el PRM, exhortó a mantener la asistencia a las próximas actividades en conjunto para que todos tengan participación por igual.

►Cuidado con manejar en RD: Los dominicanos residentes en el exterior deben tener precauciones al máximo para conducir al visitar RD. El tránsito desordenado, muchos choferes no respetan las leyes. Según datos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), solo en 2023 esa institución registró 1,994 muertes por accidentes, entre ellas 1,661 fueron masculino y 255 femenino. A esta cifra se suman otras 28 personas fallecidas cuyo sexo no fue identificado. Ver: https://eldinero.com.do/264472/republica-dominicana-y-sus-buenas-notas-en-accidentes-de-transito/ Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. ¡Wepa!

►Un valor dominicano en NY: William Jiménez es un experimentado periodista de Santiago de los Caballeros que llega a USA en el 1990 y se ha dedicado a trabajar junto a su comunidad. Tras 12 años de carrera en el Listín Diario-RD, en USA ha laborado en El Diario La Prensa, en el Diario HOY de NY, una versión en español del prestigioso medio anglo Newsday, dependencia de Chicago Tribune. De este último fue su editor, hasta su desaparición en 2008. En NY ha cubierto eventos como los atentados terroristas del 911, la caída del vuelo 587, el juicio a Quirino y compartes. Asimismo, ha entrevistado estrellas de la música y el deporte como Ana Bárbara, Shakira, Julio Zabala, Juan Luis Guerra, Sammy Sosa, David Ortiz, Moisés Alou, Johan Santana, Tony La Russa, y Willie Randolph, entre otros, al igual que a varios líderes políticos latinoamericanos. Actualmente es el coordinador para los medios étnicos y comunitarios del Departamento del Transporte de NYC (DOT), siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “William, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La contribución económica para el financiamiento de los partidos políticos en RD asciende a RD$27,960.6 millones desde 1998 hasta el 2024. El artículo 224 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral en RD estipula el 0.5% en años electorales y 0.25% en los no electorales. Actualmente son 42 organizaciones reconocidas por la JCE, de los cuales 34 son partidos y ocho movimientos.

►Servicio comunitario: ¿Aprender inglés en persona o virtual? Buscar información en www.usa.gov

►Salud: Té de canela y jengibre para bajar de peso cuando entrenas y cuidas lo que comes, también te ayuda a mantener la defensa y evitar las infecciones respiratorias como gripe y catarro de invierno. La mezcla de limón y el jengibre es una buena combinación que no sólo da un sabor ácido y refrescante a la infusión, sino que también aporta antioxidantes como la vitamina C del limón y sustancias antiinflamatorias como los ginsenósidos del jengibre.

►Sobre el español: Befa = Burla grosera e insultante.

►Dólar y euro hasta este domingo 28: Compra del dólar 58.27 y venta 59.30; Compra euro 61.53 y venta 64.96

►Combustibles: Del 27 de abril al 3 de mayo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

