Entérate NY (OPINION)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Gonzalo Castillo iniciará periplo por EE. UU: El aspirante presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, se propone realizar un recorrido por EE. UU a partir de esta semana, con encuentros masivos con empresarios, comerciantes, dirigentes y militates del partido en NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Lawrence, Massachusetts y Rhode Island. Será un itinerario similar al que realizó durante una semana en junio pasado Francisco Javier García, también aspirante presidencial, quien presentó sus propuestas a diversos sectores de la diáspora y juramentó a cientos de nuevos adherentes a su proyecto presidencial. A finales de 2024, Javier García repitió una dinámica parecida, diiicen. Una prestante dama muy vinculada a los peledeístas tanto en RD como en EUA, informó que este fin de semana Gonzalo estará en el restaurante 809, en el Alto Manhattan. Así es la democracia = el poder reside en el pueblo, que elige a sus líderes y participa en las decisiones de la comunidad de forma directa o mediante el voto. Diiicen que El Penco llenará los amplios locales donde se presentará en los lugares señalados, todo un reto para superar a Javier García. ¡Huumm! ¡Welcome to USA!

►Qué contradicción del cónsul: Altos dirigentes del PRM en NY nos envian un video del cónsul dominicano en esa ciudad y miembro de la Comisión Ejecutiva del partido, Jesús “Chú” Vásquez, a quien califican de contradictorio y de faltar a la verdad por lo que dice del partido y por sus acciones en el Consulado. “Del dicho al hecho hay mucho trecho”, diiicen. Consideran que lo expresado por Vásquez en RD es una burla disfrazada de “realidad” y una desconsideración hacia el PRM-NY. En sus palabras: “Los partidos son sus dirigentes, y yo espero que, a partir de ahora, bajo la conducción del presidente Luis Abinader, que conoce y valora muy bien a los dirigentes, pueda establecerse una política de respeto hacia ellos y de fortalecimiento institucional, de manera que los organismos del partido funcionen y podamos volver a ser ese partido que encarna los sentimientos más legítimos del pueblo dominicano y la base de la sociedad.” ¡Uff! Video del cónsul: https://www.youtube.com/watch?v=j0P9TtWyR_w

Entre los cancelados, señalan a José Tapia, Cándido Gutiérrez, Erasmo Chalas, Ana Mercedes Burgos, Agustín Ogando, Luis Núñez, Ramón Chacón, Manuel Domínguez, Juan Cordero, Ángel Mambrú (Peñita), Henry Quirico, Juanita Martínez, Eustaquia Sánchez, entre otros. Además, el presidente y el secretario general de la seccional del PRM-NY, el entonces vicecónsul Yulín Mateo y el actual director del INDEX, John Sánchez, declararon que las cancelaciones fueron reales y que se realizaron bajo el criterio de que los afectados eran pensionados.

Ver = https://elnacional.com.do/nacionales/consul-chu-vasquez-cancela-multiples-empleados-prm-en-nueva-york_517309.html

►La FP en NY: Una creíble dama (leoncita) de la FP en NYC nos informa. Ni quito ni pongo: Las funciones de los dirigentes en NY hay que recalcársela, especificársela. Muchos por querer hacerlo todo terminan haciendo menos, porque el que mucho abarca poco aprieta, diiicen. La función de cada dirigente es responsabilidad de él y su equipo, no queriendo otros dirigentes que por sus funciones jerárquica deben y tienen que ordenar hacerlo como ellos “creen”, los sabiólogos, todólogos y cienciólogos. Privan de hegemónico, diiicen, pero los resultados políticos no se le ven. “La seccional no debe meterse en los asuntos de nadie, ni nadie meterse con los asuntos de la seccional. Hay dirigente que por su alta posición quieren mandar, y ni siquiera en su casa mandan. ¡Ay! Otra cosa informa la leoncita. Leonel Fernández, como tradición, viene a la ONU en septiembre, se aprovechará su presencia para que juramente muchos leoncitos(as), pero hay un alto dirigente que le quiere aguar la fiesta al León porque él quiere iniciar las juramentacion antes que llegue el “Rey de la selva”. ¡Huuumm!

►Pareció un entierro de gente pobre: Al decir de dominicanos que nos escriben desde diferentes partes de NYC, el encuentro-agasajo que el alcalde Zohran Mamdani ofreció a un reducido grupo de quisqueyanos en Gracie Mansion, cuatro días después de concluir el Desfile Dominicano en Manhattan, “pareció un entierro de gente pobre”, diiicen. Según comentan, el alcalde tendría un plan para dividir la comunidad dominicana. ¡Huumm! Veamos, diiicen: 1. Rompió una tradición de décadas con este evento al invitar de manera selectiva a algunos quisqueyanos y después del evento. 2. No desfiló junto al liderazgo dominicano en la Gran Parada Dominicana en El Bronx, e incluso subió a la tarima cuando todos los connacionales ya habían bajado de ella. 3. No asistió a la gala benéfica previa al Desfile Dominicano de Manhattan. 4. Durante ese desfile también marchó distante. 5. El congresista Adriano Espaillat fue invitado la semana pasada por la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, a One Police Plaza. Cuando Mamdani habló primero, no mencionó ni miró a Espaillat; luego, Espaillat hizo lo mismo cuando le tocó hablar. 6. En cambio, Tisch sí elogió el liderazgo del congresista. 7. Diiicen que la comunidad se ha mostrado sorprendida porque la futura sustituta de Espaillat en el Congreso, Darializa Ávila Chevalier, no asistió a ninguno de los desfiles dominicanos. 8. Diiicen que fue para no tener que tomar y exhibir la bandera dominicana.

►Otros casos: 9. La dominicana Catherine Almonte Da Costa, designada por Mamdani como su directora de nombramientos, permaneció menos de 24 horas en su equipo. Renunció en diciembre de 2025, tras ser señalada por unos tuits antisemitas de 2011. Fue juzgada por lo que escribió a los 18 años. Se disculpó, explicó que esos mensajes no reflejan quién es hoy y finalmente dimitió. 10. En contraste, no ocurrió lo mismo con la también dominicana Ávila Chevalier, cuyos numerosos mensajes críticos -algunos señalados como antisemitas- contra el NYPD, la bandera dominicana y otros temas fueron pasados por alto y aceptados por el alcalde. 11. Durante el Festival del Libro Dominicano, celebrado en julio pasado en el Alto Manhattan, Ávila Chevalier colocó su mano derecha sobre el corazón en señal de respeto mientras sonaba el himno de USA, pero bajó los brazos al escucharse el Himno Nacional de la RD. 12. Durante la recepción en Gracie Mansion, un reconocido y prestigioso periodista dominicano en NYC le solicitó una entrevista a Ávila Chevalier, pero ella respondió que no daba entrevistas. 13. Sin embargo, pocos minutos después, y ante el mismo periodista, concedió una entrevista a Telemundo 47. 14. Un quisqueyano, en la avenida Saint Nicholas, vociferó: “Nadie sabe el valor del agua hasta que el pozo está seco”. 15. Otro respondió: “No querían cambio; cojan cambio”. ¡Ay, ay, ay!

►Perremeístas en EE. UU. escriben: Dirigentes del PRM en EE. UU. nos escriben: Ni quito ni pongo: Como perremeístas que merecemos una oportunidad de trabajo en nuestro gobierno, porque trabajamos tanto o más que muchos de los ya beneficiados con nombramientos en varias sedes consulares, esperamos ser tomados en cuenta en las vacantes disponibles, entre ellas las del consulado de Pensilvania, luego del traslado de los vicecónsules Reyisis Figuereo Javier y Eveling Tavárez Estévez a España y Aruba. Asimismo, señalan que hay vacantes en los consulados de Orlando, Florida; Illinois y Boston, tras el traslado de las vicecónsules Karen Melissa García, Yokasta Contreras Cuello y Claudia Sánchez Perdomo con destinos en Argentina y Chile. Especifican además que, en el consulado de Nueva York, el actual cónsul, Chú Vásquez, debería nombrar a algunos compañeros. Diiicen, “si hay voluntad, se puede”, expresión que resume con acierto que la determinación impulsa la acción humana. ¡Ah! En el mismo orden del PRM, en los proximos días el director ejecutivo de la comisión para la Convención interna del PRM-NY, Dionisio de los Santos, ha expresado “NY es un caso especial”, sin especificar el por qué. Entre los aspirantes a dirigir el partido, coinciden en expresar “Renovación y Cambios” para la seccional de NY. “Democracia”. Desarrollo” e “Igualdad”. ¡Ay!

► ¿Por qué el lío entre Republicanos en El Bronx?: “Según una fuente de crédito, el conflicto surge porque el presidente del Partido Republicano en el condado, Fred Brown, y la vicepresidenta Kristy Marmorato se sienten desplazados por el dominicano Sammy Ravelo, presidente del Club Republicano Dominicano registrado en el estado de NY. Al parecer, Brown y Marmorato querían dirigir, a su manera, la campaña de Shedy Tineo, dominicana, líder comunitaria y escritora, candidata a la asamblea estatal por el distrito 86, respaldada por Ravelo, quien presentó formalmente su inscripción en Albany. Sin embargo, Brown y Marmorato habrían bloqueado ese proceso y, en su lugar, promovieron a una supuesta candidata llamada María Díaz. Según la información, Díaz no figura inscrita personalmente, no responde correos electrónicos ni llamadas al número registrado a su nombre, ni aparece en redes sociales, por lo que algunos la describen como una “candidata fantasma”. Dicen que ofrecerán una recompensa de US$1,000 a quien les muestre los papeles de Díaz. De acuerdo con la fuente, han solicitado todo en Albany y no aparece nada, nada, nada de ella, diiicen. Agregan que Ravelo, teniente retirado del NYPD y veterano de guerra en Irak, no cedió a las presiones de Brown y Marmorato para entregarles la dirección de la campaña, manteniendo la responsabilidad que asumió en apoyo a la candidatura de Olivo. Ese habría sido el origen del conflicto. También se comenta que Olivo es actualmente candidata por el mismo Distrito 86 bajo la boleta del Partido Conservador de NY, fundado en 1964 y de ideología derechista. Olivo, siempre amparada en lo legal, no descarta emprender acciones judiciales si las circunstancias lo ameritan.” ¡Ay, ay, ay!

►El Conde de San Francisco: Es el nombre del micro informativo en YouTube que presenta múltiples noticias virales y titulares de actualidad de forma ágil y directa, principalmente de la República Dominicana, bajo el lema «De todo en un minuto». Es producido por el versado y dinámico comunicador Félix José Cruz, quien comparte noticias de impacto social, sucesos e información general dominicana en formato muy breve. Cruz es muy activo en redes sociales como Instagram y Facebook, donde acumula miles de visualizaciones gracias a su estilo ágil y dinámico al reportar los acontecimientos diarios. Esta columna evidencia su notable ascenso y creciente popularidad entre los dominicanos residentes en NY. Ver = https://www.youtube.com/shorts/pBzCWEknD10

►Cambios en el Gobierno hasta este domingo: https://almomento.net/presidente-abinader-introduce-cambios-en-tren-gubernamental/

►Un valor dominicano en NY: Jacqueline Güilamo, una dominicana pura cepa y residente en NYC por muchos años, es una reconocida activista comunitaria, gestora cultural y política, parte del staff del “Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana”, “Voluntaria de la Organización Cultural Areito”, así como de “Pluma Poética”. Es una destacada defensora de los derechos humanos, siempre con una labor en pro de la justicia social y el bienestar de su comunidad. Ha venido brindado sus aportes y conocimientos a la comunidad quisqueyana y otras etnias en la Gran Manzana. Su lema “Nuestro trabajo está ahí, siempre estamos al lado de nuestra comunidad, juntos podemos”. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Jacqueline usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: No tener seguro no significa quedaarse sin médico. NYC Care ofrece servicios de salud a bajo costo o sincosto mediante NYC Health + Hospitals. Está disponible para residentes de los cinco condados que no pueden obtener o pagar un seguro. Más información = https://www.nychealthandhospitals.org/

► Cultura General: La parte geográfica más alta del condado de Manhattan está en el Parque Bennett, en la avenida Ft. Washington con la calle 185 (Washington Heights), a 80.7 metros (265 pies) sobre el nivel del mar.

►Salud: La enfermedad de párkinson ya no es una condición lejana ni exclusiva de otros países. En RD, se estima que alrededor del 1.6 % de la población mayor de 60 años vive con párkinson. En el país ya no observa estos avances desde la distancia. Centros como Cedimat y la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte han desarrollado programas propios de estimulación cerebral profunda. Los síntomas se dividen en motores y no motores, incluyen temblores en reposo, lentitud de movimientos, rigidez muscular y problemas de equilibrio. También pérdida del olfato, estreñimiento o cambios al escribir (letra pequeña). Síntomas MotoresTemblor: Empieza por lo general en los dedos, las manos o la barbilla. Lentitud de movimientos: Cuesta más iniciar acciones cotidianas o caminar con pasos cortos. Rigidez muscular: Los músculos se ponen tensos y duelen en cualquier parte del cuerpo.

►Cita: «La ingratitud es hija del orgullo» (Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, famoso por su novela satírica Don Quijote.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 16: Compra del dólar = $58.45 y venta = $58.74; Compra euro = $67.41 y venta = $67.64

►Precios combustibles: Del 15 al 21 de agosto: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $307.50; Gasoil Optimo = $293.10; Gasoil Regular = $259.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,380.07; de 50 libras = $1,690.04; de 25 libras = $845.02 de 15 libras = $507.01.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com