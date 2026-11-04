Empresarios de Herrera piden cambios en la industria de RD

SANTO DOMINGO.- La industria dominicana necesita transformar sus procesos productivos, adoptar nuevas tecnologías e invertir en conocimiento para responder a las exigencias de un entorno empresarial cada vez más competitivo, advirtió el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Ángelo Viro.

El dirigente empresarial sostuvo que la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, los nuevos materiales y los modelos de producción sostenible están redefiniendo la industria mundial, por lo que las empresas dominicanas no pueden continuar operando con los mismos métodos, herramientas y esquemas de producción del pasado.

“No podemos aspirar a construir una industria del futuro con mentalidad del pasado”, expresó Viro durante el II Encuentro de Innovación y Calidad, bajo el lema “Calidad que impulsa, innovación que transforma”, celebrado en el marco del Mes de la Calidad 2026.

El presidente de la ANEIH consideró que las empresas deben asumir un papel protagónico en su transformación, anticiparse a los cambios tecnológicos y desarrollar las capacidades necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas y tendencias productivas.

El encuentro fue organizado por la ANEIH, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullón de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Fundación Popular.

Durante la apertura, la viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, Gianna Franjul, destacó que fortalecer la cultura de la calidad implica mucho más que cumplir normas y estándares. A su juicio, requiere impulsar una visión integral sustentada en la mejora continua, la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las capacidades empresariales y una gestión basada en datos y conocimientos para facilitar decisiones oportunas.

De su lado, Pascal Peña Pérez, director de la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullón de la PUCMM, resaltó la importancia de la colaboración entre la academia y el sector productivo para generar transformaciones con impacto real en la sociedad y la economía.

Peña Pérez señaló que la innovación, la calidad y la sostenibilidad son dimensiones cada vez más interdependientes. En ese sentido, explicó que transformar las organizaciones no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino también en desarrollar capacidades para utilizarla estratégicamente, gestionar información, anticipar riesgos, fortalecer la seguridad de las operaciones y adoptar decisiones más inteligentes y responsables.

Inteligencia artificial y transformación empresarial

El II Encuentro de Innovación y Calidad se celebró este miércoles 4 de noviembre en el auditorio de la PUCMM, en Santo Domingo, con el propósito de propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la transformación de la gestión empresarial, la optimización de los procesos y la incorporación de herramientas tecnológicas en las organizaciones.

Uno de los temas centrales de la jornada fue el uso de la inteligencia de negocios para fortalecer la toma de decisiones. En este panel participaron Omar Silié, vicepresidente del Área de Data y Analítica del Banco Popular Dominicano; Gianna Franjul, viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, y Laura del Castillo, directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

Asimismo, se analizaron los desafíos que plantea la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito empresarial, especialmente en aspectos relacionados con la regulación, la ciberseguridad, la protección de datos, las responsabilidades jurídicas y la supervisión humana.

Este espacio contó con la participación de representantes del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), el Ministerio de Administración Pública (MAP), el sector tecnológico y la academia.

Como parte del programa, Gabriel García Martínez, de la Universitat Politècnica de València, impartió la conferencia magistral “Competir transformando: innovación, sostenibilidad y nuevos modelos de gestión empresarial”, en la que abordó los cambios organizacionales necesarios para responder a las nuevas exigencias de competitividad.

Con esta iniciativa, la ANEIH busca acercar al empresariado dominicano a herramientas, conocimientos y experiencias que contribuyan a identificar oportunidades de mejora, fundamentar las decisiones en el análisis de información y evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos y administrativos.

La jornada congregó a empresarios, directivos, profesionales y representantes de instituciones públicas y académicas, quienes intercambiaron perspectivas sobre la innovación, la calidad y la sostenibilidad como factores estratégicos para impulsar la competitividad y fortalecer el desarrollo de la industria dominicana.

sp-am