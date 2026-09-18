Embajadora EE.UU. impulsa agenda de semiconductores

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SANTO DOMINGO.- La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, reunió este jueves en su residencia a egresados del Programa de Visitantes Líderes Internacionales (IVLP) y a representantes de los sectores público, académico y privado, en una recepción orientada a fortalecer vínculos y promover nuevas oportunidades de colaboración en tecnología, innovación y semiconductores.

Asistieron participantes de dos cohortes del programa IVLP On Demand, quienes visitaron Estados Unidos en 2026 y agotaron agendas enfocadas en áreas estratégicas para el desarrollo del ecosistema tecnológico y de innovación de la República Dominicana.

La primera cohorte realizó su visita en febrero y conoció la experiencia estadounidense en materia de tecnologías confiables e innovación. La segunda participó en junio y observó las mejores prácticas de los centros estadounidenses de investigación, desarrollo e innovación en semiconductores.

INTERCAMBIO Y REDES PROFESIONALES

Durante la recepción, los participantes intercambiaron experiencias y conocimientos, establecieron nuevos contactos y exploraron oportunidades de colaboración entre el Gobierno, la academia y el sector privado, actores fundamentales para el desarrollo de un ecosistema sólido de innovación y tecnologías emergentes.

La actividad forma parte de los esfuerzos de la Embajada de Estados Unidos por fortalecer las redes profesionales creadas a través de sus programas de intercambio y promover espacios que conecten a líderes y profesionales vinculados con la tecnología, la investigación, la innovación y el desarrollo económico.

La Embajada indicó que continuará promoviendo iniciativas que fortalezcan los vínculos entre Estados Unidos y la República Dominicana e impulsen la colaboración en áreas de interés estratégico, entre ellas la tecnología, la innovación y las tecnologías emergentes.