Embajadora EE.UU. impulsa agenda de semiconductores

SANTO DOMINGO.- La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, reunió este jueves en su residencia a egresados del Programa de Visitantes Líderes Internacionales (IVLP) y a representantes de los sectores público, académico y privado, en una recepción orientada a fortalecer vínculos y promover nuevas oportunidades de colaboración en tecnología, innovación y semiconductores.
Asistieron participantes de dos cohortes del programa IVLP On Demand, quienes visitaron Estados Unidos en 2026 y agotaron agendas enfocadas en áreas estratégicas para el desarrollo del ecosistema tecnológico y de innovación de la República Dominicana.
La primera cohorte realizó su visita en febrero y conoció la experiencia estadounidense en materia de tecnologías confiables e innovación. La segunda participó en junio y observó las mejores prácticas de los centros estadounidenses de investigación, desarrollo e innovación en semiconductores.
INTERCAMBIO Y REDES PROFESIONALES
Durante la recepción, los participantes intercambiaron experiencias y conocimientos, establecieron nuevos contactos y exploraron oportunidades de colaboración entre el Gobierno, la academia y el sector privado, actores fundamentales para el desarrollo de un ecosistema sólido de innovación y tecnologías emergentes.
La actividad forma parte de los esfuerzos de la Embajada de Estados Unidos por fortalecer las redes profesionales creadas a través de sus programas de intercambio y promover espacios que conecten a líderes y profesionales vinculados con la tecnología, la investigación, la innovación y el desarrollo económico.
La Embajada indicó que continuará promoviendo iniciativas que fortalezcan los vínculos entre Estados Unidos y la República Dominicana e impulsen la colaboración en áreas de interés estratégico, entre ellas la tecnología, la innovación y las tecnologías emergentes.
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ES UNA GRAN EMBAJADORA…DIOS BENDIGA A LEAH CAMPOS
ESE ES UN GRAN IMPULSO PARA NUESTRO DESARROLLO DIVERSIFICANDO NUESTRA TECNOLOGIA QUE ESTA MARCANDO HACIA DONDE VA EL FUTURO LO PRINCIPAL ES QUE LAS UNIVERSIDADES DE DONDE SE HACEN TESIS DOCTORALES NO TENGAN QUE BUSCAR SU FUTURO EN OTRAS PLAYAS