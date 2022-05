Elecciones del 2024: opciones de los electores (OPINION)

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Para las elecciones presidenciales del 2024, la oferta electoral estará dominada esencialmente por tres candidatos: El candidato del proyecto reeleccionista, Luís Abinader (PRM y aliados), el candidato Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, y el candidato que postulará el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) .

El partido del tercero, que fue también el del segundo toda su vida, apenas mitigó parte del problema de los déficits de aulas en el sistema público educativo, pero salpicado de múltiples denuncias de corrupción.

El segundo se le critica que no resolvió un solo problema nacional. Y el primero ha demostrado que ha sido más de lo mismo, al cual se le señala de estar manteniendo en el gabinete del gobierno a un grupo de incompetentes en sus cargos, solo por compromisos electorales, y de asegurarle una persecución diferenciada, al representante de la oligarquía en el gobierno.

De hecho, quien suscribe y una buena parte de los votantes no subsidiados, creemos que éste solo se ha dedicado a inaugurar obras privadas y a dar primeros picazos en obras de tan escasa relevancia, como lo es un simple cuartel policial.

Como se puede apreciar, el escenario electoral para el 2024 de los potenciales candidatos a la Presidencia, plantea una especie de tripartidismo, pues todo luce indicar que, salvo que de aquí a la fecha permitida por la ley irrumpa en el escenario un outsider de la política, otro que aspire también a la presidencia, los electores tendremos que volver a votar por el mal menor (el menos malo) o no abstenernos de hacerlo (no votar).

Sin embargo, aunque es muy cuesta arriba evitar que uno de esos tres que van a ser postulados por dichos partidos termine alzándose con la victoria, los votantes independientes si pueden contribuir con el adecentamiento del Congreso Nacional, las alcaldías y las juntas distritales del país, votando por candidatos independientes, que no tengan superiores que les imponen sus agendas empresariales y partidarias.

Agendas que son las que mantienen este desorden institucional en el que se ha convertido la sociedad dominicana, pues sus acciones responden más a la conveniencia político – empresarial, que al desarrollo mismo del país y de todas sus comunidades.

Es innegable que aún los partidos tradicionales aún conservan una gran influencia en los votantes subsidiados (los que juran fidelidad a cambio de las ayudas que reciben de los programas sociales presentes y futuros), y en aquellos que ven la política como un medio para lograr una movilidad social y económica a expensas del Estado Dominicano.

Es por ello que los votantes conscientes, como una gran parte de los que interactúan en estos medios digitales, tienen la imperdible oportunidad de pasar de simples espectadores en las gradas (viendo como esto no mejora con la actual clase política), y llevar directamente al terreno de juego su responsabilidad de dar un paso al frente, para intentar cambiar el curso de la historia.

Es decir, ya sea postulándose como candidatos independientes por su junta distrital (director o vocal), de su municipio (regidor o alcalde) o por su provincia (diputado o senador), o simplemente apoyar (si no desea candidatearse), a los que sí daremos un paso al frente como candidatos independientes en el 2024.

Decía Bernard Shaw, que quien está frente a un crimen y no trata de evitarlo, lo consciente. La sala capitular debe volver a estar en mano de gente de sobrada probidad, la mejor preparada y con competencias suficientes para enfrentar decididamente los problemas de sus comunidades.

Gente que le duela sus comunidades, incapaces de participar en tratativas para agenciarse privilegios municipales por el mero hecho de ser vocales, directores, regidores y alcaldes, privilegios que por lo regular van acompañados de ciertas exigencias y colaboraciones provenientes de algunos de los que regentean actualmente los municipios (alcaldes).

De igual manera debe suceder con nuestros representantes ante el Congreso Nacional (Senadores y Diputados).

Mientras continuemos escogiendo los postulados de los partidos tradicionales, gente que está partidariamente comprometida con las cúpulas de sus partidos y los empresarios que financian sus campañas electorales, no con los electores que los escogen, las iniciativas de ley seguirán dependiendo de lo que les conviene a sus respectivos partidos y sus financiadores, y no lo que le conviene al interés colectivo.

Olvidémonos de la ley de referendo, de extinción de dominio, de los nuevos códigos penal y civil, una ley de desacato judicial, una ley de prevaricación judicial, una ley de responsabilidad fiscal, una ley de presupuesto programado, si persistimos en mantener en el Congreso Nacional la mayoría de los postulados por los partidos tradicionales.

Así las cosas, nosotros los electores independientes tenemos tres opciones:

Abstenernos de ir a votar, y permitir que la manada de borregos siga escogiendo la misma gente de siempre y que todo permanezca tal como está. Acudir a votar nuevamente por la misma gente que postulan los partidos tradicionales y convertirnos también en sus borregos, votando por la misma gente que nos tiene sumergidos en este mayúsculo desorden institucional.

Y 3. Asumir responsablemente una candidatura independiente a vocal o director distrital, regidor(a) o alcalde(za), o diputado o senador, para darle un giro de 180 grados a este estado de degradación en la que nos han sumergido la actual clase política dominicana, o, en su defecto, apoyar masivamente a todos los candidatos independientes que aparecerán en las boletas municipales y congresuales en el 2024.

Einstein no se cansó de repetirlo: Nadie puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo.Si seguimos votando por lo mismo (los postulados de los partidos tradicionales), nos seguiremos descalificando para protestar, pues somos nosotros mismos los que estamos cada cuatro años eligiendo nuestros verdugos.

Ellos no tienen más y ni mejores competencias que muchos de nosotros, pero han tenido la valentía de proponerse (así sea por los partidos tradicionales), lo que no hemos sido capaces nosotros por tantos años, y que nos ha confinado a ver pasar el tiempo desde las gradas, y no desde el terreno del juego.

Este es el momento que la historia nos hace este llamado, llamado que nunca quisimos aceptar, así que a los que no les interesa proponerse como candidatos, proponganselo a otros ciudadanos para que asuman estas candidaturas independientes.

O al menos contribuyamos para que desde el 2024, las personas apartidistas logren llevar a las juntas distritales, las alcaldías y al Congreso Nacional, a gente comprometida a adecentar el ejercicio de la política desde las posiciones desde donde se toman las decisiones más relevantes.

Se acabó que un grupo de gente que solo vive de la política, decida por nosotros. Nosotros también podemos decidir nuestro propio destino.

