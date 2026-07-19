El Salto de la Pulga. Ramón Rogelio Genao: ¡Barbarazo!

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1 El consorcio que quedó en segundo lugar en la licitación para construir la Autopista del Ámbar cotizó casi el doble. Hummmm.

2 Mientras el pueblo se entretenía con el Código Penal, el Gobierno nos clavó sin anestesia la Ley de Residuos Sólidos.

3 El nuevo Código Penal trae 70 delitos nuevos, aumenta los años de cárcel de varios otros y, además, permitirá el cúmulo de penas. ¡No tendremos cárceles para tantos presos, aunque se construyan diez nuevas!

4 Supuestamente, un aspirante presidencial del PLD adquirió una importante partida de acciones en un conocido grupo empresarial de combustibles y vehículos. ¡Que progreso!

5 Mientras los demás llevaban trajes negros y formales en el homenaje ante la tumba de Joaquín Balaguer, Ramón Rogelio exhibió juveniles jeans desteñidos, y deportivos tenis blancos. ¡Barbarazo!

6 Luce razonable la propuesta de Félix Bautista, para que, en el Código Penal, la difamación sea sancionada con penas económicas, no con prisión.

7 El año pasado se impusieron 758,134 multas por no llevar casco, cifra que llegaría a más de tres millones si se dan una vuelta por los pueblos del interior.

8 No son pocos los que opinan que este Gobierno está falto de carácter. Democracia no es dejar que las cosas anden por su cuenta o sujetas a vaivenes. Leyes sobran, falta aplicación.

9.- Hace más de un año, un distinguido economista me dijo que Matías estaba siendo respaldado por cierto empresario en su plan político. Entonces no le creí… ¡ahora sí!

10 El Penco tiene que apretar el paso. Francisco Javier fue a New York y también a España. La carrera se está acelerando… ¡hagan sus apuestas!

12 Cambistas y remesadores tardaron demasiado en gritar por el aumento de costo en las transferencias bancarias. El flujo de esas empresas para poder pagar en oficinas de todo el país es enorme.

13 ¡Todo vendrá más caro! Antes de que se descompusiera nuevamente el lío en Ormuz, el costo promedio de transportar un contenedor de 40 pies alcanzó los US$4,530.00, un incremento de 138.5%.

14 Una cosa tapa la otra: Código Penal, Reforma policial y Ley de Residuos Sólidos enterraron a Senasa 2.0.¡Parece que el bulto hedería demasiado si es destapado!

15 La nómina pública llegó a 780,060 empleados. ¿Ves por qué debemos pagar con gusto nuestros impuestos?

jpm-am