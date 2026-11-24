La experiencia acumulada da cierta seguridad a la hora de emprender un proyecto, porque permite medir mejor las posibilidades, anticipar dificultades y saber hasta dónde se puede llegar con los recursos que se tienen a mano.

En la política dominicana, sin embargo, la experiencia por sí sola rara vez garantiza el éxito, pues en una contienda por la nominación de un partido pesan mucho la coyuntura, el discurso y la cercanía que un aspirante consiga establecer con quienes, llegado el momento, tendrán que decidir si le dan su voto.

Hemos visto figuras que se lanzan detrás de una candidatura y en un primer momento apenas despiertan entusiasmo, pero que con el tiempo comienzan a ganar terreno porque mejoran su desempeño, encuentran una manera más natural de hablarle a la gente y ponen sobre la mesa asuntos que de verdad preocupan al ciudadano.

La formación y la exposición pública ayudan, desde luego, aunque buena parte de lo que ocurre en el camino depende de cómo el elector percibe a esa persona, de la empatía que le inspira y de si reconoce en sus propuestas alguna respuesta a los problemas que enfrenta cada día.

Es en ese contexto que conviene mirar el regreso de Gonzalo Castillo a la competencia por la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Ya fue candidato a la Presidencia en 2020 y, aunque la coyuntura y algunos aspectos de su propio desempeño le jugaron en contra, sería injusto pasar por alto la cercanía que mostró durante aquella campaña, cuando mucha gente lo percibió como un hombre sencillo, accesible, solidario y hasta bonachón, con una presencia que se hacía sentir allí donde llegaba.

Su mayor dificultad estuvo en la comunicación, un terreno en el que la oposición supo amplificar sus tropiezos y proyectar la imagen de un candidato con escaso dominio del discurso.

Algunas expresiones que terminaron circulando en tono de burla provocaron más hilaridad que simpatía y llevaron a una parte del electorado a preguntarse si aquel hombre que se movía con tanta naturalidad entre la gente podía transmitir la misma confianza cuando le tocaba explicar en público sus ideas sobre el país.

Aun con esas dificultades, Gonzalo alcanzó un posicionamiento apreciable en las elecciones de 2020, sobre todo si se toma en cuenta que el PLD atravesaba un mal momento y que su dirigencia tuvo serias dificultades para administrar la crisis interna.

La derrota se explica también por ese desgaste y por la forma en que el partido enfrentó aquella coyuntura, circunstancias que limitaron el margen de maniobra de su candidato desde el comienzo de la campaña.

Ahora, cuando algunos sondeos lo sitúan por delante de sus competidores dentro del PLD, ha comenzado a hablarse de «el otro Gonzalo», en particular después de su participación en un popular espacio radial de la mañana. Allí se le escuchó exponer con fluidez sus posiciones sobre temas nacionales, con su propio verbo y su voz inconfundible, pero con una seguridad que pocas veces le vimos en la campaña anterior, como si aquel «voy con to» pudiera decirse hoy con más calma y con mayor dominio de lo que se quiere comunicar.

Una buena entrevista puede abrirle espacio a un aspirante para que el público vuelva a escucharlo, y eso parece haber ocurrido con el antiguo ministro de Obras Públicas.

La prueba vendrá con el tiempo, cuando tenga que sostener esa claridad ante preguntas más difíciles, explicar qué haría frente a los problemas que ocupan a la gente y convencer a su propio partido de que puede llevar esa conversación más allá de sus filas.

Si mantiene la soltura que mostró en la radio y la acompaña con propuestas que toquen preocupaciones reales, habrá razones para mirar con atención hasta dónde puede llegar esta vez.

JPM