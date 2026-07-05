El próximo desafío industrial de RD (OPINION)

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Durante décadas, cuando se hablaba de las zonas francas dominicanas, la imagen que predominaba era la de grandes naves dedicadas a la confección de prendas de vestir para la exportación. Esa realidad, sin embargo, ha cambiado de manera significativa. Hoy, la República Dominicana cuenta con un aparato manufacturero mucho más diversificado, capaz de producir bienes de alto valor agregado que compiten con éxito en los mercados más exigentes del mundo.

El país exporta dispositivos médicos de precisión, componentes eléctricos y electrónicos, productos farmacéuticos, plásticos industriales, piezas metálicas, cigarros premium, joyería y una amplia variedad de bienes especializados. Estos productos llegan principalmente a Estados Unidos, Europa, Canadá y otros mercados internacionales, demostrando que la mano de obra dominicana posee la capacidad técnica necesaria para participar en procesos industriales cada vez más complejos.

Sin embargo, detrás de este éxito surge una pregunta inevitable: si la República Dominicana ya fabrica componentes electrónicos y dispositivos de alta tecnología, ¿qué le impide dar el siguiente paso y ensamblar productos terminados como televisores, computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes?

La experiencia internacional demuestra que el desarrollo industrial rara vez ocurre de forma inmediata. Países que hoy figuran entre las principales potencias tecnológicas comenzaron exactamente donde hoy se encuentra la República Dominicana.

Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Singapur y, más recientemente, Vietnam iniciaron su transformación fabricando piezas y componentes para empresas extranjeras. Con el tiempo fueron desarrollando proveedores locales, fortaleciendo su capital humano, atrayendo inversiones estratégicas y adquiriendo conocimientos que les permitieron avanzar hacia el ensamblaje de productos completos y, posteriormente, al desarrollo de marcas propias.

La República Dominicana ya posee varios de esos elementos fundamentales. Dispone de estabilidad macroeconómica, una ubicación geográfica privilegiada, acceso preferencial al mercado estadounidense mediante acuerdos comerciales, una infraestructura de zonas francas consolidada y una creciente experiencia en manufactura de precisión. Todo ello constituye una plataforma que pocos países de la región pueden exhibir.

Reto

No obstante, el verdadero reto consiste en ampliar la integración de la cadena de valor. Es necesario incentivar la instalación de empresas proveedoras de microcomponentes, circuitos impresos, empaques especializados y materiales técnicos que reduzcan la dependencia de insumos importados. Paralelamente, resulta indispensable fortalecer la educación técnica, la ingeniería, la automatización industrial y la investigación aplicada para disponer del talento humano que exige una industria tecnológica de mayor complejidad.

Tampoco debe descartarse la posibilidad de establecer alianzas con grandes fabricantes internacionales interesados en diversificar sus centros de producción fuera de Asia. Las actuales tensiones comerciales, la búsqueda de cadenas de suministro más cercanas al mercado norteamericano y las ventajas logísticas del Caribe abren una oportunidad que difícilmente permanecerá disponible de manera indefinida.

Más que un simple cambio productivo, se trata de una visión de país. Pasar de exportar componentes a fabricar productos terminados significaría generar empleos de mayor calificación, aumentar el contenido tecnológico de las exportaciones, estimular la innovación nacional y elevar sustancialmente el valor agregado de la producción dominicana.

Las zonas francas han demostrado durante décadas su capacidad para adaptarse a las transformaciones del comercio internacional. Hoy vuelven a encontrarse ante una oportunidad histórica. El país ya ha recorrido una parte importante del camino. Ahora corresponde decidir si continuará siendo un destacado proveedor de componentes o si se atreverá a convertirse, también, en un fabricante de tecnología terminada con sello dominicano. Esperamos que eso ocurra pronto, no en décadas…

jpm-am