El populismo en el poder

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POR JOSE DIAZ NIN

Surgen y seguirán surgiendo candidatos populares, a terciarse la ñoña, ante la pérdida de la fe en los partidos tradicionales y ante el descontento con la administración de los gobiernos de turno.

El populismo está definido como un estilo político que divide la sociedad en dos grupos contrarios: El pueblo puro y virtuoso y una élite corrupta o egoísta. Ese poder populista, casi siempre, depende de una figura central con poca experiencia de Estado, analfabeta si se quiere, y que se presenta como la encarnación directa de la voz del pueblo que a menudo es rechazado por empresarios e instituciones intermedias.

A propósito la Real Academia de la Lengua califica a una persona de analfabeta cuando no sabe leer ni escribir, es un ignorante, sin cultura y profano en algunas disciplinas. En nuestro vocabulario popular una persona es analfabeta cuando no domina un tema. En este caso los aspirantes a dirigir el Estado se le atribuyen su falta de experiencia en estas lides y que son advenedizos en la actividad política (Outsider).

Problema en RD

Vamos a aterrizar en el caso que nos ocupa y es lo que ocurre, hoy en día, en la República Dominicana con las aspiraciones políticas de candidatos que tildan de analfabetas. Eso ocurre cuando se desplazan los perfiles intelectuales por outsider o personajes con menor formación política y que dichos liderazgos emergentes, ante la pérdida de la fe en el sistema de partidos, conectan de forma emocional con la población.

Estas son algunas características que se señalan como propias de los candidatos analfabetas. No discursos complejos, se prefiere la lealtad política, la política se consume como un entretenimiento, se desplaza el debate de ideas y la gestión del Estado y se fomenta la idea de que la formación académica y el conocimiento son formas de elite alejadas de la población.

Un líder de un grupo que no sabe leer ni escribir, (analfabeta), se presenta como un espejo de su realidad, habla el mismo lenguaje y encarna su misma realidad cotidiana. La figura del líder se valora por su carisma, por su conexión con la gente. Para la psicología la conducta de las personas analfabetas no se debe a una menor capacidad mental sino a adaptaciones cognitivas y sociales especificas.

En conclusión, en ciertos procesos sociales profundos, figuras de origen campesino o proletario llegaron al poder sin haber tenido acceso a la educación formal durante su niñez. En el pasado la capacidad de leer o escribir no era un requisito legal obligatorio para ocupar cargos públicos en algunos países. Hoy y a diferencia de las constituciones modernas que si exigen niveles educativos y de profesionalización.

Los temores ante ese populismo, en el poder y a cargo de analfabetas, está en que si no se complace rápidamente las exigencias del pueblo ese mismo pueblo se levanta contra él hasta echarlo del poder y ahí viene el atraso y sus peores consecuencias..

Todo lo contrario si ese poder complace esas exigencias ese poder se convierte en una dictadura con apoyo popular. Esos poderes facticos intentan reelegirse en el poder tantas veces como quieren y ahí viene la represión y los atentados contra la expresión popular de imprevisibles consecuencias.

jpm-am