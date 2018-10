OPINION: El número de estrellas en la frente…

En la cueva del kilómetro 14, de la autopista Las Américas, Amaury Germán Aristy dejó escrita con su sangre esta frase: “Lo importante no es el número de armas en las manos, sino el número de estrellas en la frente”.

Con esa cita de Amaury le respondí a un amigo que me advertía que yo no resistiré un combate electoral con un senador a quien, entre otros cientos de electrodomésticos, le habían entregado 75 neveras.

Amaury, líder de Los Palmeros, contrapartes local del coronel de Abril, cayó en combate junto a sus tres compañeros, después de más de 10 horas de resistencia, el 12 de enero de 1972, en medio del fuego de las ametralladoras, pero dejando una cuota altísima de vida y sangre de los cuerpos represivos que le emboscaron.

Le recordaba a ese amigo que en las elecciones del 2010, con una buena parte de los dirigentes del PLD en contra, enfrentamos a dos diputados que tenían fama de disponer de muchos recursos económicos y de prácticas “non sancta”, y uno de ellos líder en el plano local de un partido aliado… y los vencimos.

Para las elecciones del 2016 casi se repite la historia en términos de lo interno, con un senador en contra, apoyando abiertamente a mi compañera de fórmula, líder local de un partido aliado, con muchos recurso económicos personales, y prácticas “non sancta”… y los vencimos.

En el último congreso del PLD buscamos la reelección para el Comité Central, en un combate interno desigual, que lograron anular sin causas justificadas las elecciones en Villa Jaragua, buscando sacarnos del medio. Se celebraron unas complementarias, y logramos un 87 por ciento sin hacer campaña, y enfrentando refuerzos de toda la provincia, y hasta de la capital…y les ganamos.

Y en el caso particular nuestro, estamos seguros que a nadie se le ocurre pensar que Rafael Méndez tiene dinero, ni mucho menos que utiliza prácticas “non sancta” en mi quehacer político, y en mi trabajo social, que es mi vocación y gran fortaleza.

Hoy, que estamos más anclados que nunca, en el corazón de nuestro pueblo, con una impronta que registra hechos que hablan en cada uno de los municipios, y particularmente, a lo interno de los hogares. Con una alta y probada vocación de servicio, y una recia moral, ética y honestidad a toda prueba.

Enfrentando a un senador que no tiene nada que presentar en ninguna comunidad, que no puede sostener propuestas creíbles porque no tiene hechos que la avalen, con una tasa de rechazo altísima, luego de ocho años en el puesto, y los primeros cinco años escondido…

“La gran victoria que hoy parece sencilla fue el resultado de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas”. Paulo Coelho.

“La victoria es siempre para quien jamás tiene dudas”. Aníbal.