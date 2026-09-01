El liderazgo occidental y los capitales corruptos

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En uno de mis artículos traté el tema sobre la maraña de alianzas que se dan entre distintos Estados y gobiernos sin ideologías más bien por conveniencia.

De igual manera tengo preparado una serie de tres trabajos listos para publicarlos en relación a la tela de araña de alianzas que van desde medio oriente, África y América entre Siria, Rusia, Irán, Venezuela, China, Hezbollah y Hamas. Y por otro lado EU, Inglaterra, Francia, Japón, Turquía, Israel y Australia.

Con ellos pretendo ilustrar los casos de países amarrados solo por intereses financieros.

En cuanto a este artículo iré desarrollando la falsa lucha contra la corrupción y el narcotráfico, las cuáles más bien, son biberones y bobos dependiendo de la capacidad y la edad para chuparse…

Un ejemplo de lo escrito es que Occidente, liderado por Estados Unidos e Inglaterra,( Wall Street y City de London), no solo dominan la política financiera global, sino que también se han convertido en imanes para capitales ilícitos que llegan por sus puertos aéreos o marítimos en bultos, maletas o valijas de exmandatarios, narcotraficantes y empresarios asociados a actividades corruptas, desviando la riqueza de sus países en desarrollo que terminan alimentando las economías desarrolladas.

En tanto, China, pese a su ascenso como potencia global, enfrenta limitaciones estructurales que refuerzan la hegemonía encabezada por Estados Unidos, por ahora.

Destino favorito.

Los sistemas financieros occidentales permiten el ingreso masivo de esos capitales inmorales que luego purifican.

Este fenómeno involucra a funcionarios públicos, sicarios financieros del narcotráfico y empresarios, quienes utilizan empresas fantasmas, bienes raíces y cuentas bancarias en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas.

Algunos casos famosos incluyen los nombres de: Sani Abacha (Nigeria), Desvió más de $5 mil millones a bancos en Suiza y Reino Unido.

Viktor Yanukóvich (Ucrania). Exiliado tras la revolución de 2014, se descubrió que ocultaba millones en cuentas europeas.

Omar al-Bashir (Sudán). Acusado de desviar cientos de millones hacia cuentas en Oriente Medio y Europa.

José Eduardo dos Santos (Angola). Su régimen estuvo marcado por el desvío de miles de millones, gran parte de los cuales terminó en Londres y Lisboa.

En Panamá Ricardo Martinelli y en Colombia Nicolás Prieto, el régimen de Chávez, Ortega, Christina, Juan Orlando Hernández — narcotráfico (alianza directa con carteles). Álvaro Colom — señalado en causas donde se investiga nexos con estructuras criminales y lavado ligado a grupos ilegales. Ernesto Pérez Balladares — investigado por lavado con redes vinculadas a actividades del crimen organizado (no condenado, pero procesado). Manuel Zelaya — señalado en investigaciones por presunto vínculo indirecto con estructuras de tráfico (no condenado, pero citado en causas de EE.UU). Nicolás Maduro — señalado por el Cartel de Los Soles (acusaciones de narcotráfico por parte de EE.UU.), entre otros, bien conocidos en latinoamericana.

Narcotráfico y empresarios.

El narcotráfico, particularmente en América Latina, alimenta ese flujo, cárteles mexicanos y colombianos han lavado billones de dólares a través del sistema bancario financiero occidental.

Una muestra de ello fue el HSBC multado en 2012 por facilitar transacciones relacionadas con el narcotráfico mexicano.

Empresarios como Raúl Gorrín, en Venezuela, ha utilizado propiedades en Miami y cuentas en Suiza para ocultar fortunas derivadas de la corrupción

Países como Suiza, Luxemburgo y territorios británicos como las Islas Caimanes son claves en este esquema.

Según Global Financial Integrity, “cada año se desvían cerca de $1.6 billones de economías pobres a países ricos a través de prácticas ilícitas”.

China

A pesar de su crecimiento económico y militar, China enfrenta barreras que limitan su capacidad para sustituir el liderazgo global de Occidente -por el momento-, en cuanto a este esquema, que le fascina hasta a los chinos.

El dólar domina el comercio internacional y representa casi 60% de las reservas globales, mientras que el yuan apenas alcanza el 3%. Esto nos da una muestra de que la economía china sigue dependiendo de las exportaciones, las cuáles —la mayoría— están dolarizadas.

Problemas

China enfrenta envejecimiento de la población, tensiones sociales internas por ser un sistema cerrado con una economía sobreendeudada. De manera que no puede abrir por temor al caos que le pueda venir.

Estos factores erosionan su capacidad y su potencial para proyectar poder global de manera sostenible que sería en parte del atractivo para los grupos mafiosos mundiales.

En cambio los Estados Unidos lideran bloques como: OTAN, el QUAD. Pero China tiene relaciones conflictivas con los países vecinos, que en término de captar esa finanza transnacional (geopolítica) la limitan como receptora.

Esos capitales independientemente de su origen fortalecen al país receptor en su PIB.

El modelo autoritario chino no tiene el mismo encanto que el “democrático” promovido por Occidente. Dada la agresividad de la diplomacia china, que genera a menudo desconfianza.

El ilícito.

La capacidad de Occidente para atraer riqueza, refuerza su liderazgo global.

The Guardian señala: “los flujos de dinero ilícito hacia Occidente no solo perpetúan la desigualdad global, sino que fortalecen las economías occidentales y consolidan su hegemonía financiera”.

Mientras tanto, la estrategia china, aunque ambiciosa, no logra superar las barreras estructurales y culturales que han hecho de Occidente el epicentro del poder corrupto global.

Conclusión:

Occidente, todavía, sigue siendo un sistema insustituible en el orden global, no solo por su capacidad para proyectar poder militar y cultural, sino también por su rol como receptor de capitales procedentes de crímenes, drogas, tráfico humano, pedofilia, ventas de armas y diamantes, estos circuitos financieros se nutren de sobornos internacionales, malversación de fondos públicos, evasión fiscal, estafas corporativas, pirámides financieras, tráfico de órganos, trata laboral y sexual, secuestro, extorsión, sicariato, minería ilegal, tala indiscriminada, tráfico de especies protegidas, pesca ilegal, vertido de desechos tóxicos, hackeos corporativos y estatales, robo de datos, fraudes electrónicos, ransomware, financiamiento de grupos terroristas, comercio clandestino de explosivos, tráfico de arte robado y piezas arqueológicas, piratería marítima, contrabando industrial, falsificación de medicamentos y productos de lujo, tráfico de bebidas, cigarrillos y combustibles, distribución de alimentos contaminados, manejo ilícito de residuos biomédicos, espionaje internacional, manipulación electoral y golpes de Estado financiados con capitales sucios.

En contraste, China enfrenta obstáculos internos y externos que limitan su capacidad para desafiar la hegemonía occidental por el relato moral, que de cambiar sus normas y leyes para recibir estos capitales haría que el sistema colapse.

Así es que en parte la supremacía de Occidente se consolida, con esta modalidad y reforzada por los flujos de dinero, incluso más cuestionable del planeta a través de alianzas gubernamentales y privadas.

Los hechos están ahí. Juzgue usted…

Hollywood no es ni la sombra de la realidad.

¡Lo demás es biberón!

Continuará

JPM