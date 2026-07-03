El dólar y euro subieron 6 cts. y eran vendidos a $59.40 y $69.82

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El dólar subió 6 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$59.40.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.76

Venta: RD$59.40

EL EURO

El euro subió 6 centavos y era vendido a RD$69.82 y comprado a RD$66.49.

PETROLEO

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, cotiza en un rango aproximado de $68.41 a $68.98 dólares, experimentando ligeras variaciones diarias tras registrar caídas recientes en el mercado.