Ataque de Irán a Israel causó daños graves en refinería Haifa

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TEL AVIV.- Un informe gubernamental publicado por el Ministerio del Interior de Israel reveló el alcance real de los daños causados por misiles iraníes que impactaron en el complejo de refinerías de Bazan, en Haifa, el mayor del país.

El documento, difundido como parte del procedimiento para aprobar las obras de reconstrucción, detalla edificios e instalaciones afectadas que no habían sido reportadas previamente.

Daños no divulgados

Según el reporte, los impactos alcanzaron calderas de vapor, salas eléctricas y sistemas auxiliares. Un tanque de productos refinados quedó inservible, lo que obligará a construir un nuevo depósito con capacidad de hasta 12.700 metros cúbicos.

La superficie autorizada para la reconstrucción casi duplica la aprobada tras el ataque de junio del año pasado, que dañó la central eléctrica del complejo y obligó al cierre de todas las refinerías. En ese momento, un informe bursátil estimó daños de entre 150 y 200 millones de dólares.

Impacto en suministro

El texto advierte que los daños afectan directamente la capacidad de producción de gasolina y el suministro al mercado interno. Esto contrasta con declaraciones previas del ministro de Energía, Eli Cohen, quien había asegurado que los impactos no afectarían el abastecimiento de combustibles en el país.

Reconstrucción hasta 2028

El informe estima que la reconstrucción completa del complejo no concluirá antes de 2028, aproximadamente tres años desde ahora. El cierre definitivo del sitio está previsto para 2031, conforme a una decisión previa del Gobierno israelí.

Bazan es responsable de gran parte del refinado de petróleo en Israel y su operatividad es clave para el suministro energético nacional.