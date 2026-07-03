Ataque de Irán a Israel causó daños graves en refinería Haifa

TEL AVIV.- Un informe gubernamental publicado por el Ministerio del Interior de Israel reveló el alcance real de los daños causados por misiles iraníes que impactaron en el complejo de refinerías de Bazan, en Haifa, el mayor del país.
El documento, difundido como parte del procedimiento para aprobar las obras de reconstrucción, detalla edificios e instalaciones afectadas que no habían sido reportadas previamente.
Daños no divulgados
Según el reporte, los impactos alcanzaron calderas de vapor, salas eléctricas y sistemas auxiliares. Un tanque de productos refinados quedó inservible, lo que obligará a construir un nuevo depósito con capacidad de hasta 12.700 metros cúbicos.
La superficie autorizada para la reconstrucción casi duplica la aprobada tras el ataque de junio del año pasado, que dañó la central eléctrica del complejo y obligó al cierre de todas las refinerías. En ese momento, un informe bursátil estimó daños de entre 150 y 200 millones de dólares.
Impacto en suministro
El texto advierte que los daños afectan directamente la capacidad de producción de gasolina y el suministro al mercado interno. Esto contrasta con declaraciones previas del ministro de Energía, Eli Cohen, quien había asegurado que los impactos no afectarían el abastecimiento de combustibles en el país.
Reconstrucción hasta 2028
El informe estima que la reconstrucción completa del complejo no concluirá antes de 2028, aproximadamente tres años desde ahora. El cierre definitivo del sitio está previsto para 2031, conforme a una decisión previa del Gobierno israelí.
Bazan es responsable de gran parte del refinado de petróleo en Israel y su operatividad es clave para el suministro energético nacional.
IRAN ESTA DE LUTO Y ESTA PRENSA M I ER D A SOLO VIVE DESINFORMANDO…ESA VAINA SE SABE QUE TANTO EL IMPERIO COMO EL SIONISMO SON UNOS ASESINOS MENTIROSOS QUE NO RECONOCEN CUANDO LOS ESTAN DESMORONANDO.
Por que **** este periódico borra de inmediato mis mensajes y lo del comunita José A Ramírez con 15 nombre lo pública todos es que en esta basura de periódico hay que ser comunista y Terrorista para que no te borren que profesional eres Saúl los la
Así actúan precisamente los comunistas con dictaduras, con imposición sensores dejemos de opinar que solo opinen los comunitas como Saúl y esta basura de periódico. Eso da asco.
AMARILLISMO COMO SI ESTUBIERA PASANDO AHORA.
Y DONDE ESTA LA CRAPULA DE FIERRO?
Bueno yo espero que cucaracha de José A rata Ramírez. Diga algo verdad ? Porque Israel no atacó a irán por el acuerdo con Estados Unidos. Ahora yo espero que el LAMBE kuuuuLooooLissmoo José A maama ÑñeeeMaaa Ramírez crápula ignorante no venga hablar baba y sandeces porque lo que vas ocurrir es que le van hacer lo mismo sus refinería y la isla de Hart
Y así ese arrastrado y perverso sucio comunista no hable miiiieerrdaaaaa pelafustan.
Estoy de acuerdo contigo eso es así.
Eso se sabes que ellos no quieren acuerdo de paz. Si es cierto lo que dice de ese ñame al cuadrado, es peor que una rata , pues las ratas son utiles, pero este arrastrado de la mierrdaaaa solo lo comparo con una letrina y una posilga de cerdo 🐷 y con un vertedero y la boca de cloaca
Lo que sucede es que tú no puede esperar menos de ahí de un comunista mugroso, frustrado , imbecil y soquete inverosímil retrógrado ignorante.
PONGAN LAS FECHAS DE LOS ACONTECIMIENTOS NOTICIOSOS