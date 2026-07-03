Revela afección de salud en medio emergencia por sismos

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CARACAS.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló que padece una “afección de salud”, sin dar detalles, aunque aseguró que eso no le impedirá atender la emergencia provocada por el doble terremoto que ha dejado 2.595 muertos en el país.

“Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas, junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La funcionaria añadió que prefiere “convertir” su situación en acción: “Trabajar sin descanso mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela, por nuestro país y por nuestro pueblo”. No ofreció más detalles sobre su diagnóstico. En su intervención se percibía afectación en la voz.

Durante la comparecencia, Rodríguez calificó de “miserable” que se niegue el despliegue de la fuerza pública para atender las consecuencias de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte del país hace una semana.

También agradeció la ayuda enviada por 147 países y por “artistas internacionales, Bad Bunny entre otros”, tras el desastre.

El doble terremoto es el más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo. El balance oficial actualizado por Rodríguez eleva la cifra a 2.595 fallecidos y 12.400 heridos. Las labores de búsqueda de sobrevivientes continúan en las zonas afectadas.