AZUA: Desmantelan fábrica clandestina alcohol adulterado

SANTO DOMINGO.- El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) desmanteló una fábrica clandestina de elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas en el distrito municipal Barrera, de esta provincia.
En el lugar fueron detectados 106 tanques con capacidad de 55 galones cada uno, que contenían aproximadamente 25.440 litros de una sustancia en proceso de fermentación, presuntamente clerén o triculí.
Debido a que el acceso al lugar era “difícil”, las autoridades destruyeron el líquido e inutilizaron los recipientes para impedir que el producto fuera distribuido o comercializado.
La operación se ejecutó tras denuncias ciudadanas que permitieron ubicar el sitio donde operaba la estructura.
El Ceccom recordó que la fabricación y venta de bebidas adulteradas representa un riesgo para la salud pública y constituye un delito perseguido por las autoridades.
Sras./res., a los que les gustan ingerir bebidas alcohólicas en colmadones, discotecas, y, sitios de mala muerte, incluyendo hasta ciertos «resort», no están exentos, de que «le den gato por libre», así que se corre el mismo riesgo de tener sexo con personas fortuitas y el caso del sida, QUE EL SIDA SI DA, AUNQUE USTED SEA «tigueras y tiguerones». Y esos tigueras y tiguerones, son lo más palomos de la bolita der mundo, casi siempre.
Esa denuncia,no es nueva, desde hace tiempo unos 20 an~os ,ya esa fabrica de ron clandest.ya estaba funcionando , y los pasado gobierno de turno P.L.D., no le ponian atencio’n, pues parece que funcionaba por «debajo de la mesa,con eso «malandros vende patria», «carcel para eso busca vidas antisociales’.,