AZUA: Desmantelan fábrica clandestina alcohol adulterado

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) desmanteló una fábrica clandestina de elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas en el distrito municipal Barrera, de esta provincia.

En el lugar fueron detectados 106 tanques con capacidad de 55 galones cada uno, que contenían aproximadamente 25.440 litros de una sustancia en proceso de fermentación, presuntamente clerén o triculí.

Debido a que el acceso al lugar era “difícil”, las autoridades destruyeron el líquido e inutilizaron los recipientes para impedir que el producto fuera distribuido o comercializado.

La operación se ejecutó tras denuncias ciudadanas que permitieron ubicar el sitio donde operaba la estructura.

El Ceccom recordó que la fabricación y venta de bebidas adulteradas representa un riesgo para la salud pública y constituye un delito perseguido por las autoridades.