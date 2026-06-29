El dólar subió 39 cts. y euro 26; eran vendidos $60.28 y $69.74

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 39 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$60.28.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.60

Venta: RD$60.28

EL EURO

El euro subió 26 centavos y era vendido a RD$69.74 y comprado a RD$$66.48.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 1.26%, hasta 70.10 dólares el barril, después de que Irán descartara que va a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que se van a producir este martes.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 0.87 dólares respecto al cierre anterior.

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joe
joe
37 minutos hace

La Rep.Dom. es experta en economia ya que se la pasan diciendo que la economia crece cada dia pero resulta que el peso pierde cada dia mas valor, estos economistas aprendieron economia en la luna

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