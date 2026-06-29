El dólar subió 39 cts. y euro 26; eran vendidos $60.28 y $69.74

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 39 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$60.28.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.60

Venta: RD$60.28

EL EURO

El euro subió 26 centavos y era vendido a RD$69.74 y comprado a RD$$66.48.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 1.26%, hasta 70.10 dólares el barril, después de que Irán descartara que va a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en que se van a producir este martes.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 0.87 dólares respecto al cierre anterior.