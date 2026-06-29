Se eleva a 1.719 muertos y más 5.000 heridos cifras Venezuela

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CARACAS. 29 de junio.- El número de fallecidos en los dos terremotos que azotaron el pasado miércoles Venezuela se eleva ya a 1.719, con 5.034 heridos y 15.866 personas que han quedado sin hogar.
Así lo ha comunicado este lunes el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolano, Jorge Rodríguez, quien sin embargo no ha dado una cifra de desaparecidos.
El Gobierno venezolano ha registrado hasta el momento 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».
El pasado miércoles, 24 de junio, dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon Venezuela, afectando sobre todo al área de la capital, Caracas, y al estado de La Guaira.
Las tareas de rescate continúan a contrarreloj, con la colaboración de más de 2.600 rescatistas internacionales, incluidos decenas de españoles.
609 REPLICAS, UNA DE ELLAS MAGNITUD 4,6
Jorge Rodríguez, que ha comparecido a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) para actualizar las cifras de víctimas, y ha informado también de que se ha registrado una réplica de magnitud 4,2 que ha sacudido la costa de La Guaria y se ha dejado sentir en Caracas.
«Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (…), generó cierta zozobra en la población, pero debemos decir que no hubo ninguna afectación», ha declarado el presidente de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGC) ha elevado la magnitud de la réplica hasta 4,6. El temblos se ha producido a 10 kilómetros de profundidad y a 27 kilómetros al norte de Caraballeda.
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