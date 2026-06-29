Se eleva a 1.719 muertos y más 5.000 heridos cifras Venezuela

CARACAS. 29 de junio.- El número de fallecidos en los dos terremotos que azotaron el pasado miércoles Venezuela se eleva ya a 1.719, con 5.034 heridos y 15.866 personas que han quedado sin hogar.

Así lo ha comunicado este lunes el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolano, Jorge Rodríguez, quien sin embargo no ha dado una cifra de desaparecidos.

El Gobierno venezolano ha registrado hasta el momento 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».

El pasado miércoles, 24 de junio, dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon Venezuela, afectando sobre todo al área de la capital, Caracas, y al estado de La Guaira.