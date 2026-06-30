El dólar bajó 8 cts. y euro subió; eran vendidos $60.20 y $69.94

imagen

Escuchar artículo

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó ocho centavos y este es martera vendido en República Dominicana a RD$60.20.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.19

Venta: RD$60.20

EL EURO

El euro subió 20 centavos y era vendido a RD$69.94 y comprado a RD$$66.49.

PETROLEO

El barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, cotiza aproximadamente a $70,41 dólares por barril.

Esta cifra representa una ligera variación a la baja durante la sesión actual, reflejando las recientes dinámicas de la oferta y la demanda global

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
1 Comment
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Ivy-Rose
Ivy-Rose
28 minutos hace

I just came across this amazing way to earn $6,000-$8,000 a month online! No selling, no struggle—just a simple system that anyone can follow. Kelly Richards did it, and so can you! Don’t miss out on this life-changing opportunity.

Check it out now!…….. . P­a­y­A­t­H­o­m­e­1­.­C­o­m

0
0
Responder