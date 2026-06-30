El dólar bajó 8 cts. y euro subió; eran vendidos $60.20 y $69.94

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó ocho centavos y este es martera vendido en República Dominicana a RD$60.20.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$59.19
Venta: RD$60.20
EL EURO
El euro subió 20 centavos y era vendido a RD$69.94 y comprado a RD$$66.49.
PETROLEO
El barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, cotiza aproximadamente a $70,41 dólares por barril.
Esta cifra representa una ligera variación a la baja durante la sesión actual, reflejando las recientes dinámicas de la oferta y la demanda global
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