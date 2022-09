El Chaval de la Bachata, un ídolo en Guatemala

GUATEMALA.- El Chaval de la Bachata tiene dos motivos para celebrar. En su primera vez en esta nación centroamericana reunió a unas 10 mil personas el pasado sábado y la venta de más del 80 por ciento de las boletas para el concierto aniversario que presentará en octubre en la ciudad de Nueva York.

El sábado, el intérprete de “El último golpe” llenó a capacidad el Gimnasio Municipal de Puerto Barrios donde, en su primera presentación, el público que lo esperaba desde hace tiempo, bailó y coreó cada una de las canciones que interpretó durante dos horas de show.

“Fue maravilloso ver al público cantar cada uno de los temas que interpretamos y eso para cualquier artista es motivo de celebración, porque significa que sus canciones han calado en el corazón de la gente”, dijo el artista desde el aeropuerto Omar Torrijos de Panamá donde estaba varado hasta el lunes debido al paso del huracán Fiona por territorio dominicano.

Sobre su concierto “25 Aniversario”, a presentarse el próximo viernes 14 de octubre en el Teatro United Palace, bajo la producción de Zamora Live y Henry Ovalles, invitó a sus seguidores a no esperar el último día para adquirir sus boletas ya que a menos de un mes en boletería se ha vendido más del 80 por ciento.

“Estoy muy emocionado, me informaron que quedan pocos tickets, por lo que invito a mis seguidores a no esperar el último día. Vamos a presentar un concierto para la historia, donde me haré acompañar de compañeros con los cuales tengo una gran amistad, por lo que, además de mi música, van a disfrutar la de ellos”, reveló El Chaval de la Bachata.

El intérprete de “Aquellos días”, “Dónde están esos amigos” y otros grandes éxitos, estará acompañado de sus amigos Raulín Rodríguez, Frank Reyes, Joe Veras, Kiko Rodríguez, Don Miguelo, y Krisspy.

Los boletos están a la venta en boletosexpress.com.