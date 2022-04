El amor como remedio infalible para llegar a Cristo

POR ANIBAL CORCINO M.

Cuando se ha vivido en un mundo lleno de tanta maldad, donde las falencias humanas son el primer distintivo que nos adorna, donde la gente ve de mil maneras al hermano que le queda cerca cuando ve que es muy simpático y se roba el show, es causa para envidia y competencia de quien era el centro de atención antes que él. Si es muy sangrón, no encaja porque es aburrido y muchos tratan de hacerle ´bullyng´ o alejarlo del grupo.

Si es muy bruto tendrá problemas, porque es muy bruto y todo lo daña, por ende, hay quienes no lo quieren en el grupo. Si es muy sabio tendrá problemas porque es muy sabio y hay quienes creen que con su sabiduría se siente por encima de los demás. Si no opina para evitar problemas, entonces tendrá más problemas porque lo sacan del grupo y dejan de tomarlo en cuenta.

La cuestión es que siempre el ser humano encontrará una manera para estar en permanente conflicto y dejar salir sus debilidades y demonios.

Aún, no hacer nada, es una manera de tener y generar conflictos, por tanto, es tonto, muy tonto, no cumplir nuestras metas en la vida por miedo a confrontar o a no encajar con los demás. El conflicto siempre estará presente en la vida del ser humano.

La diferencia está en cómo lo gestionamos, lo cual es un tema que dejo en la mano de cada cristiano o ser humano. Es responsabilidad de todos conocer de este tema, ya que es el día a día de la vida en el trabajo, en la escuela, en las religiones, en la familia, en la comunidad y en la vida en general.

La vida, es una constante lucha. Enfrentar los problemas es lo único que te puede alejar de ellos. De todo lo que implica el vivir humanamente, solo la muerte nos permitirá descansar. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, aconsejo a todo ser humano que tenga metas y propósitos en la vida, que se aleje lo más que pueda de los conflictos, que evitemos la confrontación, esto puede quitarnos energía y fuerzas que podemos utilizar en nuestros proyectos de vida.

Evitar los conflictos es lo mejor. No es bueno, ir por la vida apagando fuegos todo el tiempo. Los conflictos agotan y generan estrés innecesario, pero repito, cuando llegue el problema u cualquier conflicto, no importa su tamaño, no huyas, enfréntalo; ellos son parte de nuestra vida y solo si se enfrentan tendrán fin y evitarás problemas mayores. Grandes tragedias suceden por causa de un conflicto que inició pequeño.

Perseguir nuestros sueños es sano, siempre que no dañes a nadie, poner límites a hacer aquello para lo que nacimos solo porque hay a quienes no le agrada o sienten que no tiene valor, no es lo más sabio; lo mejor es seguir adelante y servir de puente a otros, tomando en cuenta aquel versículo bíblico que dice: “anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado” (Hebreos 3:13 NVI).

Que las malas actitudes de los demás no nos debiliten a seguir ayudando y dando lo mejor de nosotros. La mayoría de los seres humanos pasamos la vida apagando fuego. Todos los días habrá alguna razón para confrontar con las personas, no importa tu conducta, así somos.

Es lo que pasa con el ser humano, cada uno es diferente y siempre existirán los puntos de vistas, no importa cuál sea tu comportamiento, tendrás siempre choques, la diferencia está en no dejar de ver a Dios en el ser humano, ser tolerante, en no dejar ser uno mismo, en observar tus fallas y corregir para ser mejor cada día, porque en el momento en que miras a Dios en el ser humano, miras sus virtudes y no sus defectos, comenzarás a valorarlo y siempre tendrás una razón para perdonar.

Cuando se llega a la religión, una de las grandes cargas es la forma en que tendremos que ver al ser humano en lo adelante, pues se sabe que es imposible ser cristiano sin perdonar a las personas que nos hacen daño, porque parece que no existe forma de liberarte de tal situación, pues una acción puede retraer tu decisión; en ese sentido yo decidí consultar a mi guía espiritual y esto fue lo que dijo:

“Para poder yo servir a Dios, duré un mes leyendo día por día el sermón del monte (Mt. 5) (Prédica ofrecida por Jesús de Nazaret) y fue después de esto que pude ver a Jesús en el ser humano, fue a partir de ahí que mi vida de cristiano comenzó a germinar.”

Otras de las cosas que pueden ayudar, son la lectura de libros como El camino a Cristo, de Elena G. de White; allí se puede encontrar grandes aportes que pueden ayudar a cambiar la forma de ver el mundo hacia un mirada más positiva, siendo esta cita una de ellas.

“Cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo manantial de fortaleza y vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del salvador e impedir así la unión y comunión del alma con Cristo.

Los placeres del mundo, los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas, las faltas de otros o vuestras propias faltas e imperfecciones: hacia algunas de estas cosas, o hacia todas ellas, procura Satanás desviar nuestra mente. No seáis engañados por sus maquinaciones.”

Satanás, nos quiere ocupados mirando lo malo de cada ser humano, mirando todas sus debilidades y juzgandonos cada día, hundiéndonos unos a otros y dañándonos por venganza, él siembra odio en nuestros corazones y nos hace cautivos por medio de la necesidad de venganza, vamos cada día en una carrera de ratas buscando vengarnos y en ese sentido es como si echáramos cada día leña a una nueva situación.

Muchos problemas pequeños terminan en grandes tragedias solo porque los actores no tuvieron la humildad de mirar sus errores y de ver en sus oponentes a seres humanos que con defectos también tienes virtudes.

Aún cuando parezca duro, no deberías detenerte a la hora de perdonar, el perdón no sana al perdonado, sana a quien perdona. Fragmento del libro ¿Cómo encontrar a Dios?

