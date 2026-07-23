Burgos y Rodríguez brillan en Cabarete Clasicc Pablo Guzmán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CABARETE, Puerto Plata.– Los dominicanos Oliver Burgos y Edwin Rodríguez se consagraron campeones en sus respectivas categorías durante la celebración del XVII Cabarete Classic Pablito Guzmán, uno de los eventos de deportes acuáticos más importantes de la República Dominicana.

La competencia, realizada del 16 al 19 de julio en las playas de Cabarete, reunió a más de 80 atletas nacionales e internacionales de las disciplinas de tabla y vela, en un ambiente deportivo y familiar que se ha convertido en tradición para esta comunidad costera de Puerto Plata.

Oliver Burgos, considerado uno de los principales exponentes del Windsurf Foil en la actualidad, dominó ampliamente la categoría durante todo el fin de semana, seguido por Jeudi Vásquez, quien obtuvo el segundo lugar, mientras que Ravel Jiménez completó el podio.

En la modalidad Wingfoil, Edwin Rodríguez sorprendió a los asistentes con sus innovadoras maniobras y logró imponerse ante el estadounidense Jason Jones, quien terminó en la segunda posición. El argentino José Galillo ocupó el tercer puesto.

En la categoría de Larga Distancia, el dominicano Alberto Cruz mostró su dominio al conquistar el primer lugar, seguido por Luis Ángel y Carlos Alfredo.

Mientras que en la categoría Novatos, Yadier A. se llevó los máximos honores, con Wander Vásquez en la segunda posición y Uriel Castaños en el tercer puesto.

El Cabarete Classic Pablito Guzmán se mantiene como la principal competencia de su género en el país, fortaleciendo la proyección de Cabarete como destino internacional para los deportes acuáticos y reuniendo cada año a destacados atletas nacionales y extranjeros.

of-am